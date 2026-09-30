Brunssumse Muriel Snijders brengt boek over generatiemarketing uit

BRUNSSUM – De Brunssumse merkstrateeg Muriel Snijders brengt op 30 september 2026 haar boek Generatiegericht Communiceren met je Merk en Marketing uit. Snijders is zelf de zesde generatie ondernemer in haar familie en laat in het boek zien hoe generatieverschillen invloed kunnen hebben op vertrouwen, keuzes en communicatie.

Volgens Snijders reageren mensen uit verschillende generaties niet altijd hetzelfde op dezelfde marketingboodschap. De periode waarin iemand is opgegroeid kan volgens haar invloed hebben op verwachtingen rond onder meer service, autoriteit, communicatie en koopgedrag.

Generatieverschillen in marketing

In het boek beschrijft Snijders hoe verschillende generaties vanuit uiteenlopende achtergronden en verwachtingen naar merken en communicatie kunnen kijken. Daarbij gaat het niet alleen om leeftijd, maar ook om maatschappelijke, economische en technologische ontwikkelingen die generaties hebben gevormd.

“Het verschil zit niet alleen in wat je communiceert, maar ook in hoe, waar en op welke manier verschillende generaties jouw boodschap willen ontvangen. Twee klanten kunnen hetzelfde product kopen en toch vanuit een compleet andere context bepalen of ze jou vertrouwen”, zegt Snijders.

Van theorie naar praktijk

Generatiegericht Communiceren met je Merk en Marketing vertaalt generatietheorie naar merkstrategie, marketing en dagelijkse communicatie. Volgens de auteur krijgen lezers inzicht in hoe dezelfde producten of diensten op verschillende manieren kunnen worden gepresenteerd en welke rol kanalen, tone of voice en beeldtaal daarbij spelen.

Ook bevat het boek voorbeelden van zowel bekende merken als kleinere ondernemers. Na ieder hoofdstuk zijn praktische opdrachten opgenomen waarmee lezers aan hun eigen merk en marketingstrategie kunnen werken.

“Je hoeft jezelf of je merk niet steeds opnieuw uit te vinden om verschillende generaties te bereiken. Je moet vooral begrijpen tegen wie je praat en waarom iets voor die persoon wel of niet werkt”, aldus Snijders.

Over Muriel Snijders

Muriel Snijders is merkstrateeg, communicatiespecialist en oprichter van ill graff design. Ze helpt al ruim vijftien jaar ondernemers bij hun communicatie en merkstrategie. In haar boek combineert zij haar praktijkervaring met haar kennis over generatiegericht communiceren.

Boekgegevens

Titel: Generatiegericht Communiceren met je Merk en Marketing

Auteur: Muriel Snijders

Verschijningsdatum: 30 september 2026

Prijs: €47,00 inclusief btw

Aantal pagina’s: 368

ISBN: 978-90-9042997-7

Uitgever: in eigen beheer

Het boek is verkrijgbaar via ill graff design.

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Bron: ill graff design / Muriel Snijders

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