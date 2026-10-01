Giftige paddenstoelen en winterpaddenstoelen centraal tijdens bijeenkomst in Kerkrade

Kring Heerlen van het Natuurhistorisch Genootschap houdt op maandag 5 oktober een bijeenkomst over paddenstoelen. Mark Smeets vertelt over giftige paddenstoelen, waarna Henk Henzcyk na de pauze ingaat op soorten die juist in de winter te vinden zijn.

De vliegenzwam is met zijn rode hoed en witte stippen misschien wel een van de bekendste paddenstoelen van Nederland. Maar is dat alleen vanwege zijn opvallende uiterlijk, of speelt ook zijn giftigheid een rol?

Giftige paddenstoelen

Naast de vliegenzwam komen in Nederland nog veel meer giftige soorten voor die bij het grote publiek minder bekend zijn. Mark Smeets heeft zich verdiept in de verschillende groepen giftige paddenstoelen die in ons land voorkomen. Tijdens zijn lezing vertelt hij onder meer hoe gevaarlijk het gif van deze soorten kan zijn.

De organisatie belooft een boeiende presentatie die bezoekers mogelijk met andere ogen naar paddenstoelen in het bos laat kijken.

Ook in de winter paddenstoelen

Na de pauze neemt Henk Henzcyk de winterpaddenstoelen voor zijn rekening. Hoewel paddenstoelen vooral met de herfst worden geassocieerd, zijn ze gedurende het hele jaar te vinden.

Volgens de organisatie neemt het aantal paddenstoelen dat in de winter wordt waargenomen de laatste decennia toe. Daarbij spelen de relatief milde temperaturen en vochtige winters een rol. Daarnaast zijn verschillende soorten bestand tegen lichte vorst.

Tijdens de presentatie komen soorten voorbij die de afgelopen jaren in de omgeving zijn gevonden, waaronder de gewone oesterzwam en gele trilzwam. Ook minder bekende soorten als vals judasoor, dakloze huiszwam en kersentrilzwam worden besproken.

Praktische informatie

De bijeenkomst vindt plaats op maandag 5 oktober 2026 en begint om 19.30 uur in het Sjtaater Hoes, Schaesbergerstraat 27, 6467 EA Kerkrade.

Foto: Adobe Stock

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