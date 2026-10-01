Zuyderland behaalt hoogste keurmerk voor kwaliteit en veiligheid van zorg

Zuyderland Medisch Centrum, inclusief GGZ, heeft van Qualicor de diamantstatus ontvangen. Dat is de hoogste erkenning binnen het programma van Qualicor Europe voor kwaliteit en veiligheid van zorg.

De afgelopen vijf jaar is Zuyderland meerdere keren beoordeeld door onafhankelijke deskundigen van Qualicor. Daarbij werd niet alleen gekeken naar afspraken en werkwijzen, maar ook naar de manier waarop de organisatie leert van ervaringen en resultaten en verbeteringen onderdeel maakt van het dagelijkse werk.

‘Compliment aan alle Zuyderlanders’

Voorzitter van de Raad van Bestuur Esther Talboom-Kamp noemt de diamantstatus een compliment aan alle medewerkers die dagelijks werken aan goede en veilige zorg. Volgens haar ontstaat kwaliteit vooral in het dagelijkse werk, door kritisch te blijven kijken, van elkaar te leren en steeds opnieuw te onderzoeken wat beter kan voor patiënten.

Ook de Dialyse en het Antistollingscentrum zijn meegenomen in de beoordeling. Volgens Qualicor voldoen ook deze onderdelen aan hoge eisen op het gebied van kwaliteit en veiligheid.

Ook aandacht voor digitale zorg

Zuyderland nam daarnaast deel aan een proef van Qualicor over digitale zorg. Daarbij deelde de organisatie ervaringen en dacht zij mee over de vraag hoe digitale zorg veilig en van goede kwaliteit kan blijven.

Binnen het programma van Qualicor Europe zijn drie niveaus. De diamantstatus is het hoogste niveau. Zorgorganisaties met deze status blijven hun resultaten volgen, leren van ervaringen en vergelijken hun prestaties met andere zorgorganisaties om de zorg verder te verbeteren.

Voor Zuyderland is de erkenning geen eindpunt. De uitkomsten van de beoordelingen worden gebruikt om ook de komende jaren verder te werken aan goede en veilige zorg.

Lees ook: Zuyderland plaatst als eerste in de Benelux oplosbare stent.

Archieffoto: Lucho Carreno.

About The Author