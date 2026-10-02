Film 3-daagse brengt drie dagen film, cultuur en ontmoeting naar Simpelveld

Van woensdag 11 tot en met vrijdag 13 november 2026 verandert New Loreto in Simpelveld opnieuw in een sfeervol filmtheater. Tijdens de tweede editie van de Film 3-daagse Simpelveld staat drie dagen lang een gevarieerd programma met films en aanvullende activiteiten op het programma. Vitaliteit vormt daarbij het verbindende thema.

Met de Film 3-daagse willen de initiatiefnemers film naar een bijzondere locatie in de regio brengen en tegelijkertijd ruimte creëren voor ontmoeting. New Loreto vormt daarvoor het decor. Bezoekers kunnen er niet alleen films bekijken, maar hun bezoek ook combineren met andere activiteiten en gezamenlijk napraten.

Meer dan alleen film kijken

Tijdens de drie dagen worden verschillende films vertoond voor uiteenlopende doelgroepen. Op woensdag verzorgt het Dutch Mountain Film Festival de volledige programmering.

Ook voor kinderen en jongeren is er een speciaal aanbod. Voor basisscholen is een ochtendprogramma samengesteld met korte films van Cinekid, aangevuld met een lesprogramma en/of een nagesprek.

Voorafgaand aan de middag- en avondvoorstellingen kunnen bezoekers hun filmbezoek uitbreiden met een korte rondleiding door Museum de Schat van Simpelveld of samen iets drinken. Na afloop van de films is er tot uiterlijk 22.00 uur gelegenheid om na te praten en elkaar te ontmoeten.

Film, cultuur en vitaliteit komen samen

De Film 3-daagse is daarmee bedoeld als meer dan alleen een bezoek aan een filmvertoning. Film, cultuur, vitaliteit en ontmoeting komen drie dagen lang samen op een bijzondere locatie in het hart van Simpelveld.

Samenwerking in de regio

De Film 3-daagse Simpelveld is een samenwerking tussen Land van Kalk, Filmhuis De Spiegel, Dutch Mountain Film Festival, New Loreto en Museum de Schat van Simpelveld. Het initiatief wordt mede mogelijk gemaakt dankzij subsidie van de gemeente Simpelveld.

Met de samenwerking willen de betrokken partijen cultuur op een laagdrempelige manier dichter bij inwoners en bezoekers brengen en tegelijkertijd laten zien welke bijzondere locaties en organisaties Simpelveld te bieden heeft.

Programma en tickets

De Film 3-daagse Simpelveld vindt plaats op woensdag 11, donderdag 12 en vrijdag 13 november 2026 bij New Loreto in Simpelveld.

Het volledige programma, de filmtrailers en tickets zijn te vinden via landvankalk.com/film.

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