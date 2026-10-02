Provincie Limburg wil beverbeheer aanscherpen bij groeiende populatie

De Provincie Limburg wil het beverbeheer verder aanscherpen. Het aantal bevers in de provincie is de afgelopen jaren sterk toegenomen en wordt inmiddels geschat op tussen de 3.000 en 4.000 dieren. Volgens de provincie neemt daardoor ook de kans toe op schade aan gebouwen, infrastructuur en waterveiligheid.

De bever heeft een belangrijke functie in de natuur, maar doordat steeds meer geschikt leefgebied bezet raakt, duiken dieren vaker op in landbouwgebieden en stedelijke omgeving. Daar kunnen graven en knagen voor problemen zorgen.

Van enkele dieren naar duizenden bevers

Begin jaren negentig kwamen enkele bevers op eigen kracht vanuit de Eifel naar Nederland. Daarnaast zijn in Limburg enkele tientallen dieren uit Oost-Duitsland uitgezet. De populatie is sindsdien sterk gegroeid.

Gedeputeerde Léon Faassen noemt de bever een waardevol onderdeel van de Limburgse natuur, maar wijst er ook op dat de dieren steeds vaker op plekken terechtkomen waar hun activiteiten risico’s opleveren.

Mogelijk risicolocaties zonder bevers

De provincie en Waterschap Limburg bespreken momenteel welke locaties als risicogebied moeten worden aangemerkt. Op zulke plekken zou in de toekomst sprake kunnen zijn van zogenoemde nulvestiging: bevers zouden zich daar niet mogen vestigen. Daarvoor zijn afzonderlijke vergunningen nodig.

Arnold Jansen, lid van het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg, zegt dat het waterschap dagelijks met het beverdossier te maken heeft en dat een gezamenlijke aanpak met de provincie noodzakelijk is.

Doden blijft laatste stap

In Limburg worden inmiddels jaarlijks meer bevers gedood dan enkele jaren geleden. In 2019 ging het om 19 dieren. Vanaf 2022 waren het er meer dan 100 per jaar en in 2024 werden 180 bevers gedood. Dat mag alleen met een vergunning en wanneer vaststaat dat er voldoende dieren overblijven voor een gunstige staat van instandhouding.

Faassen wil dat er ook wordt gesproken over een mogelijk maximumaantal bevers in Limburg. Volgens de provincie zijn minimaal 500 bevers nodig voor een gunstige staat van instandhouding. De discussie gaat volgens hem niet over het direct terugbrengen van de populatie, maar over de vraag hoeveel dieren maatschappelijk en praktisch verantwoord zijn.

Schade beter registreren

De provincie werkt de komende tijd aan een verdere verbetering van het beverbeheer. Daarbij worden gemeenten betrokken en moet schade beter worden geregistreerd. Uit recent onderzoek blijkt dat niet alle betrokken organisaties beverschade op dezelfde manier vastleggen.

Naast een ecologische draagkrachtanalyse komt er ook een risicoanalyse. Daarmee wil de provincie beter in beeld krijgen waar preventieve maatregelen het meest dringend nodig zijn en hoe natuur en infrastructuur naast elkaar voldoende ruimte kunnen houden.

Bron: Provincie Limburg.

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