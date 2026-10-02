Geologische en mijnbouwkundige wandeling door de Eifel met IVN Kerkrade

IVN Kerkrade organiseert op zondag 11 oktober een geologische en mijnbouwkundige wandeling door de Eifel. Onder leiding van Olaf Op den Kamp voert de route langs bossen, beekdalen en plekken die herinneren aan de geologische en industriële geschiedenis van het gebied.
Tijdens de wandeling worden de dalen van de Vichtbach, Solchbach en Lensbach gevolgd. Onderweg zijn verschillende geologische verschijnselen te zien, waaronder rotsen uit het Devoon en een oude ijzermijn.
Langs Mulartshütte en oude ijzerindustrie
De route voert ook langs Mulartshütte. Dit plaatsje werd in 1430 gesticht door Meister Mulart, die langs de Vicht een hoogoven bouwde. Met waterkracht werd het ijzer verder bewerkt. In de omgeving werden vooral spijkers geproduceerd.
Langs de route zijn nog plekken te vinden waar vroeger houtskool werd geproduceerd om het smidsvuur te verhitten. Ook wordt langs de beken gezocht naar sporen en dammen van bevers. Daarnaast hopen de deelnemers onderweg verschillende paddenstoelen te zien.
Route en vertrek
De volledige wandeling is ongeveer 15 kilometer lang. Er is ook een mogelijkheid om de route in te korten tot ongeveer 11 kilometer.
Datum: zondag 11 oktober 2026
Leiding: Olaf Op den Kamp
Vertrek Kerkrade: 09.00 uur vanaf de parkeerplaats aan de Hambosweg
Vertrek Mulartshütte: 09.45 uur
Aanmelden: verplicht via ivn.kerkrade@gmail.com
Bijdrage carpoolen: €5,- per persoon
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