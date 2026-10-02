Derde Buuttediner bij Hoeve De Aar: lachen en genieten van een 4-gangendiner

Op zaterdag 21 november vindt de derde editie van het Buuttediner plaats bij Hoeve De Aar. Na het succes van de voorgaande jaren staan opnieuw vijf top-buutteredners klaar om het publiek een avond vol humor te bezorgen.

Tussen de optredens door kunnen bezoekers genieten van een uitgebreid 4-gangendiner. De ontvangst begint om 17.00 uur met een glaasje bubbels.

Voor de derde editie zijn nog kaarten beschikbaar. Een ticket kost €65,- per persoon.

Kaarten reserveren

Kaarten bestellen kan via ralfbeuken@ziggo.nl of telefonisch/per WhatsApp via 06-50866249.

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