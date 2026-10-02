Brunssum presenteert sluitende begroting voor 2027

De gemeente Brunssum presenteert voor 2027 een sluitende begroting. Ook het meerjarenperspectief tot en met 2030 is sluitend. Voor komend jaar kiest de gemeente voor drie uitgangspunten: de stijging van de lasten voor inwoners beperken, blijven investeren in een beter Brunssum en zorgen dat de financiële basis op orde blijft.

De financiële ruimte blijft volgens de gemeente de komende jaren beperkt. Daardoor is er minder ruimte voor nieuwe beleidswensen en ambities. Brunssum kiest daarom voor een beleidsarme koers, waarbij de financiële positie wordt bewaakt.

Brunssum bouwt voort op bestaand beleid

Beleidsarm betekent volgens de gemeente niet dat ontwikkelingen stil komen te staan. In 2027 wordt voortgebouwd op projecten en processen die in de bestuursperiode 2022-2026 zijn gestart. Dat geldt onder meer voor leefbaarheid en duurzaamheid, bestaanszekerheid en zorg, wonen en leefomgeving, economie, onderwijs en jeugd, sport en cultuur.

Het motto voor 2027 luidt daarom: we bouwen voort. Daarbij wil de gemeente blijven investeren in brede welvaart.

Woningbouw en Victoriapark

Een van de speerpunten is een snellere uitvoering van woningbouwprojecten die betaalbare woningen voor brede groepen inwoners moeten opleveren. Een belangrijke stap is de ontwikkeling van het Victoriapark. Nu de benodigde overeenkomsten zijn ondertekend, kan de bouw van dit omvangrijke woningbouwproject volgens de gemeente in 2027 daadwerkelijk van start gaan.

Daarnaast wil Brunssum de aanpak van het centrumgebied en de Oostflank versnellen. Ook wil de gemeente verder werken aan verduurzaming van wijken en woningen en aan het opknappen van de Brunssumse parken, met aandacht voor leefbaarheid, kwaliteit en veiligheid.

Sport en cultuur

Ook op het gebied van sport en cultuur zijn investeringen voorzien. De gemeente noemt onder meer verdere groei van het openluchttheater en de vestiging van een Experience Centre in het Schutterspark.

Vernieuwende aanpak in het sociaal domein

Brunssum wil in 2027 verder bouwen aan een zorgzame samenleving. Daarbij wordt gekeken naar een andere aanpak van maatschappelijke opgaven, onder meer via een herijking van het sociaal domein. De gemeente noemt bijvoorbeeld het schrappen van regels die goede zorg in de weg staan, het snel en deskundig oplossen van eenvoudige hulpvragen en een integrale aanpak van complexere hulpvragen vanuit de leefwereld van inwoners.

Onderwijs blijft eveneens een belangrijk aandachtspunt. De gemeente noemt als ambities een basisschool in iedere wijk, behoud van voortgezet onderwijs en versterking van kansengelijkheid. Daarbij gaat het onder meer om het terugdringen van taalachterstanden, laaggeletterdheid en schooluitval. Ook wil Brunssum kinderen meer ruimte geven om hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen, onder meer via het in 2026 gelanceerde initiatief KansKracht.

Beperkte stijging gemeentelijke lasten

Wethouder Jaimy van Dijk van Financiën wijst in de begroting ook op de uitvoerbaarheid en betaalbaarheid van plannen. Volgens hem vraagt dat om slimmer werken, scherper sturen op resultaten, regionale samenwerking en een efficiënte en betrouwbare gemeentelijke organisatie.

Prijsstijgingen en hogere kosten blijven volgens de gemeente ook de komende jaren invloed hebben op de financiën. Om voorzieningen en investeringen op peil te houden, stijgen de gemeentelijke lasten. Voor 2027 blijft de totale lastenverhoging volgens Brunssum beperkt tot ongeveer 4,8 procent.

De gemeente stelt dat Brunssum ondanks die stijging nog altijd behoort tot de gemeenten met relatief lage woonlasten in de regio.

Van Dijk benadrukt dat bij grote investeringen steeds gekeken moet worden naar wat deze Brunssum daadwerkelijk opleveren. Volgens hem moeten zorgvuldige keuzes ervoor zorgen dat de gemeentelijke financiën ook op langere termijn gezond blijven, terwijl er ruimte blijft voor investeringen en de lasten voor inwoners zo laag mogelijk worden gehouden.

Behandeling in gemeenteraad

De gemeenteraad van Brunssum behandelt de Programmabegroting 2027 tijdens de raadsvergadering van 10 november 2026.

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