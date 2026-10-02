WJD-kruis trekt door Limburg en doet ook Hoensbroek aan

Het kruis van de Wereldjongerendagen maakt deze maand een rondgang door Limburg. Daarbij worden verschillende kerken bezocht waar bijzondere jongerenvieringen plaatsvinden. De Limburgse rondgang start op vrijdag 9 oktober in Venray en wordt op zondag 18 oktober afgesloten in de Sint-Christoffelkathedraal in Roermond.

De rondgang maakt deel uit van een landelijke tocht langs alle Nederlandse bisdommen. Die landelijke tour eindigt op zaterdag 7 november tijdens de Katholieke Jongerendag (KJD) in Ede.

WJD-kruis en Maria-icoon

Het WJD-kruis is een groot houten kruis dat tijdens iedere editie van de Wereldjongerendagen op het hoofdpodium staat. In jaren waarin geen Wereldjongerendagen plaatsvinden, reist het kruis door verschillende landen.

Sinds 6 september trekt het kruis door Nederland, samen met een nieuwe icoon van Onze-Lieve-Vrouw Salus Populi Romani. Deze icoon werd speciaal voor deze tour geschilderd door de jonge kunstenares Sara Drenth uit Swolgen, gemeente Horst aan de Maas.

Op weg naar WJD Seoul 2027

De eerstvolgende Wereldjongerendagen worden in augustus 2027 gehouden in Seoul in Zuid-Korea. De rondgang langs de Nederlandse bisdommen vormt een opmaat naar die bijeenkomst.

De landelijke tour met het kruis wordt op 7 november afgesloten tijdens de Katholieke Jongerendag in De Schuilplaats in Ede. Daar wordt nadrukkelijk vooruitgekeken naar Seoul. Zo krijgt de catering een Koreaans tintje en gaat de inschrijving voor de Nederlandse reis naar de Wereldjongerendagen 2027 officieel van start.

Amerikaanse franciscaan Casey Cole te gast

Centrale gast op de Katholieke Jongerendag is de Amerikaanse franciscaan Casey Cole. Hij spreekt wereldwijd jongeren aan over het katholieke geloof en het franciscaanse leven. Tijdens de KJD wil hij jongeren inspireren om Christus te volgen en hun geloof in het dagelijks leven te beleven.

Meer informatie over de Katholieke Jongerendag, tickets en aanmelden is te vinden via kjd2026.nl.

Programma rondgang WJD-kruis in Limburg

Vrijdag 9 oktober – Venray

Onze-Lieve-Vrouw van Zeven Smartenkerk

18.00 uur: inloop en rozenkrans

18.30 uur: H. Mis

19.30 uur: minivoordracht ‘Jongeren en heilig zijn’, over de rol van de WJD en Jong Bisdom Roermond

20.00 uur: borrel en gezellig samenzijn

Vrijdag 9 en zaterdag 10 oktober – Maastricht

Sint-Servaaskapel

21.00 uur: inloop

21.45 uur: ontvangst van het WJD-kruis en de Maria-icoon

Tot 07.00 uur: nachtwake met WJD-kruis en uitstelling van het Allerheiligste

Zaterdag 10 oktober – Sint-Servaasbasiliek en Onze-Lieve-Vrouwebasiliek

07.00 uur: lauden en zegen met het Allerheiligste

07.30 uur: ontbijt in de kanunnikenkelder van de Sint-Servaas

08.00 uur: kleine processie met het WJD-kruis en de Maria-icoon naar de Basiliek Onze Lieve Vrouw ‘Sterre der Zee’

10.00 uur: H. Mis met als hoofdcelebrant Mgr. Ron van den Hout, gevolgd door Marialof met ziekenzegening

17.00 uur: Engelstalige H. Mis met als hoofdcelebrant Mgr. Ron van den Hout

18.00 uur: bidweg door de binnenstad met het WJD-kruis en de Maria-icoon

19.00 uur: ontmoeting en samenkomst in de Mariatuin van de O.L.V.-basiliek Maastricht

Zondag 11 oktober – Sittard

H. Hartbasiliek

16.30 uur: H. Mis met intochtsprocessie van het WJD-kruis en de icoon

17.30 uur: naar de zusters op de Kollenberg, Bezinningshuis Regina Carmeli

18.00 uur: aanbidding

19.00 uur: maaltijd en gezellig samenzijn

Vrijdag 16 oktober – Hoensbroek

Kleine Sint-Janskerk

18.45 uur: processie met het WJD-kruis en de WJD-icoon vanuit de Grote Sint-Jan naar de Kleine Sint-Jan

19.00 uur: H. Mis in de Kleine Sint-Jan

20.00 uur: bijeenkomst met jongeren in de zaal met diverse activiteiten en een film over de WJD

21.30 uur: gebedsmoment met uitstelling van het Allerheiligste en zegen

22.00 uur: einde van het programma

Zondag 18 oktober – Roermond

Sint-Christoffelkathedraal

11.30 uur: H. Mis

13.00 uur: lunch en ontmoeting

14.00 – 16.00 uur: middagprogramma met interactieve presentaties en ontmoeting voor jongeren

16.00 uur: plechtige afsluiting met gezongen vespers

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