WJD-kruis trekt door Limburg en doet ook Hoensbroek aan

Het kruis van de Wereldjongerendagen maakt deze maand een rondgang door Limburg. Daarbij worden verschillende kerken bezocht waar bijzondere jongerenvieringen plaatsvinden. De Limburgse rondgang start op vrijdag 9 oktober in Venray en wordt op zondag 18 oktober afgesloten in de Sint-Christoffelkathedraal in Roermond.
De rondgang maakt deel uit van een landelijke tocht langs alle Nederlandse bisdommen. Die landelijke tour eindigt op zaterdag 7 november tijdens de Katholieke Jongerendag (KJD) in Ede.
WJD-kruis en Maria-icoon
Het WJD-kruis is een groot houten kruis dat tijdens iedere editie van de Wereldjongerendagen op het hoofdpodium staat. In jaren waarin geen Wereldjongerendagen plaatsvinden, reist het kruis door verschillende landen.
Sinds 6 september trekt het kruis door Nederland, samen met een nieuwe icoon van Onze-Lieve-Vrouw Salus Populi Romani. Deze icoon werd speciaal voor deze tour geschilderd door de jonge kunstenares Sara Drenth uit Swolgen, gemeente Horst aan de Maas.
Op weg naar WJD Seoul 2027
De eerstvolgende Wereldjongerendagen worden in augustus 2027 gehouden in Seoul in Zuid-Korea. De rondgang langs de Nederlandse bisdommen vormt een opmaat naar die bijeenkomst.
De landelijke tour met het kruis wordt op 7 november afgesloten tijdens de Katholieke Jongerendag in De Schuilplaats in Ede. Daar wordt nadrukkelijk vooruitgekeken naar Seoul. Zo krijgt de catering een Koreaans tintje en gaat de inschrijving voor de Nederlandse reis naar de Wereldjongerendagen 2027 officieel van start.
Amerikaanse franciscaan Casey Cole te gast
Centrale gast op de Katholieke Jongerendag is de Amerikaanse franciscaan Casey Cole. Hij spreekt wereldwijd jongeren aan over het katholieke geloof en het franciscaanse leven. Tijdens de KJD wil hij jongeren inspireren om Christus te volgen en hun geloof in het dagelijks leven te beleven.
Meer informatie over de Katholieke Jongerendag, tickets en aanmelden is te vinden via kjd2026.nl.
Programma rondgang WJD-kruis in Limburg
Vrijdag 9 oktober – Venray
Onze-Lieve-Vrouw van Zeven Smartenkerk
18.00 uur: inloop en rozenkrans
18.30 uur: H. Mis
19.30 uur: minivoordracht ‘Jongeren en heilig zijn’, over de rol van de WJD en Jong Bisdom Roermond
20.00 uur: borrel en gezellig samenzijn
Vrijdag 9 en zaterdag 10 oktober – Maastricht
Sint-Servaaskapel
21.00 uur: inloop
21.45 uur: ontvangst van het WJD-kruis en de Maria-icoon
Tot 07.00 uur: nachtwake met WJD-kruis en uitstelling van het Allerheiligste
Zaterdag 10 oktober – Sint-Servaasbasiliek en Onze-Lieve-Vrouwebasiliek
07.00 uur: lauden en zegen met het Allerheiligste
07.30 uur: ontbijt in de kanunnikenkelder van de Sint-Servaas
08.00 uur: kleine processie met het WJD-kruis en de Maria-icoon naar de Basiliek Onze Lieve Vrouw ‘Sterre der Zee’
10.00 uur: H. Mis met als hoofdcelebrant Mgr. Ron van den Hout, gevolgd door Marialof met ziekenzegening
17.00 uur: Engelstalige H. Mis met als hoofdcelebrant Mgr. Ron van den Hout
18.00 uur: bidweg door de binnenstad met het WJD-kruis en de Maria-icoon
19.00 uur: ontmoeting en samenkomst in de Mariatuin van de O.L.V.-basiliek Maastricht
Zondag 11 oktober – Sittard
H. Hartbasiliek
16.30 uur: H. Mis met intochtsprocessie van het WJD-kruis en de icoon
17.30 uur: naar de zusters op de Kollenberg, Bezinningshuis Regina Carmeli
18.00 uur: aanbidding
19.00 uur: maaltijd en gezellig samenzijn
Vrijdag 16 oktober – Hoensbroek
Kleine Sint-Janskerk
18.45 uur: processie met het WJD-kruis en de WJD-icoon vanuit de Grote Sint-Jan naar de Kleine Sint-Jan
19.00 uur: H. Mis in de Kleine Sint-Jan
20.00 uur: bijeenkomst met jongeren in de zaal met diverse activiteiten en een film over de WJD
21.30 uur: gebedsmoment met uitstelling van het Allerheiligste en zegen
22.00 uur: einde van het programma
Zondag 18 oktober – Roermond
Sint-Christoffelkathedraal
11.30 uur: H. Mis
13.00 uur: lunch en ontmoeting
14.00 – 16.00 uur: middagprogramma met interactieve presentaties en ontmoeting voor jongeren
16.00 uur: plechtige afsluiting met gezongen vespers