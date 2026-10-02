Oktober bij PLT: van jazz en cabaret tot musical, dans en muziektheater

Parkstad Limburg Theaters heeft in oktober een gevarieerd programma klaarstaan in Heerlen, Kerkrade en Sittard. Van jazz en cabaret tot musical, dans, rootsmuziek en muziektheater: er is deze maand voor veel verschillende liefhebbers iets te beleven.

Teus Nobel – Child’s Play

Vrijdag 9 oktober 2026 – Theater Heerlen

Teus Nobel speelt Child’s Play: persoonlijke muziek vol vrijheid en emotie, ontstaan uit een intense periode. Jazz die raakt.

Talen & Streken 1 – Skinnie & Tour

Woensdag 14 oktober 2026 – Theater Heerlen

Gitarist, zanger en liedjesschrijver Skinnie uit Sittard en de Belgische band Tour bijten het spits af met muziek waarin het volgens de organisatie zeer aangenaam verpozen is.

Luke Winslow-King & Roberto Luti

Woensdag 14 oktober 2026 – Theater Heerlen

Luke Winslow-King uit Michigan is gitarist, zanger, producer en songwriter. In zijn muziek brengt hij invloeden uit delta blues, rootsrock en folk samen. Hij treedt op met Roberto Luti uit Italië.

Rayen Panday – Grip

Zaterdag 17 oktober 2026 – Theater Heerlen

Rayen Panday speelt de reprise van Grip, een scherpe en persoonlijke cabaretvoorstelling over controle, loslaten en het leven van nu.

Juf Braaksel – De Musical

Woensdag 21 oktober 2026 – Theater Kerkrade

Juf Braaksel – De Musical is een spannend en grappig avontuur voor kinderen vanaf 6 jaar. Een voorstelling vol muziek en mysterie voor kinderen en ouders.

Next to Normal – Nanoek

Donderdag 22 oktober 2026 – Toon Hermans Theater Sittard

Broadway-hit Next to Normal keert terug naar Nederland met onder anderen Willemijn Verkaik en Edwin Jonker.

Scapino Ballet Rotterdam – La Mer

Vrijdag 23 oktober 2026 – Theater Heerlen

La Mer is een visueel rijke en emotioneel geladen multimediale voorstelling over de schoonheid én kwetsbaarheid van onze oceanen.

Mystiek Lichaam – Toneelschuur Producties

Vrijdag 23 oktober 2026 – Toon Hermans Theater Sittard

Mystiek Lichaam is een indringende voorstelling over familie, liefde en botsing. Een scherpe spiegel van toen én nu.

Abel Selaocoe & Amsterdam Sinfonietta

Zaterdag 24 oktober 2026 – Theater Heerlen

Abel Selaocoe en Amsterdam Sinfonietta brengen een programma met muziek van Debussy, Ravel, Vivaldi en Selaocoe. Een concert vol energie, ritme en muzikale ontmoeting.

Teun van de Keuken – Hoe de vleesindustrie je inpakt

Vrijdag 30 oktober 2026 – Theater Heerlen

In dit theatercollege duikt Teun van de Keuken in de vraag waarom stoppen met vlees zo lastig is. De voorstelling is geïnspireerd op zijn boek Dieren zijn ook mensen.

A Fine Mess – Jakop Ahlbom Company

Zaterdag 31 oktober en zondag 1 november 2026 – Toon Hermans Theater Sittard

Jakop Ahlbom Company werkt voor A Fine Mess samen met ISH Dance Collective en DeLaMar. De voorstelling is een visueel spectaculaire actiekomedie vol muziek, slapstick en special effects.

Vooruitblik: Geheimen van Parkstad

21 en 22 november 2026 – Theater Heerlen

In Geheimen van Parkstad komen verhalen over onder meer de Blauwe Dame, de Witte Joffer, Bokkenrijders, vuurmannen en mijnwerkers tot leven. De muziektheatervoorstelling is van Tutta Musica Voerendaal en Koninklijke Harmonie Heerlen en is geschikt vanaf 8 jaar.

Meer informatie en tickets zijn verkrijgbaar via Parkstad Limburg Theaters.

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Beeld: PLT Heerlen / Facebookpagina.

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