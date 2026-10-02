Oktober bij PLT: van jazz en cabaret tot musical, dans en muziektheater

Parkstad Limburg Theaters heeft in oktober een gevarieerd programma klaarstaan in Heerlen, Kerkrade en Sittard. Van jazz en cabaret tot musical, dans, rootsmuziek en muziektheater: er is deze maand voor veel verschillende liefhebbers iets te beleven.
Teus Nobel – Child’s Play
Vrijdag 9 oktober 2026 – Theater Heerlen
Teus Nobel speelt Child’s Play: persoonlijke muziek vol vrijheid en emotie, ontstaan uit een intense periode. Jazz die raakt.
Talen & Streken 1 – Skinnie & Tour
Woensdag 14 oktober 2026 – Theater Heerlen
Gitarist, zanger en liedjesschrijver Skinnie uit Sittard en de Belgische band Tour bijten het spits af met muziek waarin het volgens de organisatie zeer aangenaam verpozen is.
Luke Winslow-King & Roberto Luti
Woensdag 14 oktober 2026 – Theater Heerlen
Luke Winslow-King uit Michigan is gitarist, zanger, producer en songwriter. In zijn muziek brengt hij invloeden uit delta blues, rootsrock en folk samen. Hij treedt op met Roberto Luti uit Italië.
Rayen Panday – Grip
Zaterdag 17 oktober 2026 – Theater Heerlen
Rayen Panday speelt de reprise van Grip, een scherpe en persoonlijke cabaretvoorstelling over controle, loslaten en het leven van nu.
Juf Braaksel – De Musical
Woensdag 21 oktober 2026 – Theater Kerkrade
Juf Braaksel – De Musical is een spannend en grappig avontuur voor kinderen vanaf 6 jaar. Een voorstelling vol muziek en mysterie voor kinderen en ouders.
Next to Normal – Nanoek
Donderdag 22 oktober 2026 – Toon Hermans Theater Sittard
Broadway-hit Next to Normal keert terug naar Nederland met onder anderen Willemijn Verkaik en Edwin Jonker.
Scapino Ballet Rotterdam – La Mer
Vrijdag 23 oktober 2026 – Theater Heerlen
La Mer is een visueel rijke en emotioneel geladen multimediale voorstelling over de schoonheid én kwetsbaarheid van onze oceanen.
Mystiek Lichaam – Toneelschuur Producties
Vrijdag 23 oktober 2026 – Toon Hermans Theater Sittard
Mystiek Lichaam is een indringende voorstelling over familie, liefde en botsing. Een scherpe spiegel van toen én nu.
Abel Selaocoe & Amsterdam Sinfonietta
Zaterdag 24 oktober 2026 – Theater Heerlen
Abel Selaocoe en Amsterdam Sinfonietta brengen een programma met muziek van Debussy, Ravel, Vivaldi en Selaocoe. Een concert vol energie, ritme en muzikale ontmoeting.
Teun van de Keuken – Hoe de vleesindustrie je inpakt
Vrijdag 30 oktober 2026 – Theater Heerlen
In dit theatercollege duikt Teun van de Keuken in de vraag waarom stoppen met vlees zo lastig is. De voorstelling is geïnspireerd op zijn boek Dieren zijn ook mensen.
A Fine Mess – Jakop Ahlbom Company
Zaterdag 31 oktober en zondag 1 november 2026 – Toon Hermans Theater Sittard
Jakop Ahlbom Company werkt voor A Fine Mess samen met ISH Dance Collective en DeLaMar. De voorstelling is een visueel spectaculaire actiekomedie vol muziek, slapstick en special effects.
Vooruitblik: Geheimen van Parkstad
21 en 22 november 2026 – Theater Heerlen
In Geheimen van Parkstad komen verhalen over onder meer de Blauwe Dame, de Witte Joffer, Bokkenrijders, vuurmannen en mijnwerkers tot leven. De muziektheatervoorstelling is van Tutta Musica Voerendaal en Koninklijke Harmonie Heerlen en is geschikt vanaf 8 jaar.
Meer informatie en tickets zijn verkrijgbaar via Parkstad Limburg Theaters.
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Beeld: PLT Heerlen / Facebookpagina.