Expositie 8 / ACHT van kunstenaarscollectief Werkplaats K in De Nieuwe Galerij

Expositie kunstenaarscollectief Werkplaats K

Datum: 13 november 2026 tot en met 6 december 2026.

Locatie: De Nieuwe Galerij, Raadhuisplein 19 Heerlen

Een deel van de leden van het kunstenaarscollectief Werkplaats K exposeren samen onder de titel: 8 / ACHT. De kunstenaars zijn Hub Pasmans (schilderen, beeldend), Jos Reinders (fotografie), Danielle Posthu-mus (schilderen, mixed media), Dean Kisters (fotografie), Lily Peters (fotografie), Sabine Jacobs (tekenen, installaties), Slavko Dujic (schilderen, beeldend) en UTA Göbel-Groß (schilderen). Iedere kunstenaar brengt eigen werk in. Een kunstenaar uit Heerlen, Lizzie Veldkamp, draagt zorg voor de vormgeving van de expositie.

Opening

Vrijdag 13 november om 19.30 uur.

Het openingswoord wordt verricht door Lex Smeets; oud-voorzitter van Werkplaats K.

Openingstune door Gitta Schäfer (saxofoon).

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