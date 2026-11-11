EP Sittard-Geleen viert vijfjarig bestaan met opening nieuwe telefonieafdeling

SITTARD-GELEEN – EP Sittard-Geleen bestaat vijf jaar en viert dat met een uitbreiding van het aanbod. De elektronicawinkel opent een eigen telefonieafdeling waar klanten terechtkunnen voor smartphones, mobiele abonnementen, sim-onlyabonnementen en internet- en tv-abonnementen voor thuis.

De vestiging in Sittard-Geleen opende vijf jaar geleden haar deuren en richtte zich tot nu toe vooral op consumentenelektronica en huishoudelijke apparaten. Met de komst van de telefonieafdeling breidt de winkel haar dienstverlening verder uit. Volgens EP speelt het bedrijf daarmee in op de behoefte aan persoonlijk advies bij het kiezen van mobiele toestellen en digitale diensten.

Persoonlijk advies bij telefonie en internet

Het aanbod aan smartphones, providers en abonnementen is groot. Daardoor kan het voor consumenten lastig zijn om te bepalen welke combinatie het beste aansluit bij hun wensen en gebruik.

Met de nieuwe afdeling wil EP klanten helpen bij het vergelijken van de verschillende mogelijkheden. Bezoekers kunnen er niet alleen terecht voor een nieuwe smartphone of mobiel abonnement, maar ook voor advies over internet en televisie in huis.

Het bedrijf benadrukt dat persoonlijk contact daarbij centraal blijft staan. Niet alleen de technische mogelijkheden, maar vooral de behoeften van de klant vormen volgens de elektronicaketen het uitgangspunt.

Verdere uitbreiding in Sittard-Geleen

De opening van de telefonieafdeling betekent een nieuwe stap voor de vestiging, die dit jaar haar vijfjarig bestaan viert. Naast de bestaande verkoop van elektronica en huishoudelijke apparaten kunnen bezoekers nu ook voor telefonie en digitale abonnementen bij de winkel terecht.

EP beschikt daarnaast over eigen bezorgers, installateurs en een reparatiedienst. Daarmee wil het bedrijf klanten niet alleen bij hun aankoop ondersteunen, maar ook bij de installatie en eventuele service achteraf.

De nieuwe telefonieafdeling is vanaf 11 november 2026 toegankelijk voor bezoekers.

Limburgs familiebedrijf met ruim honderd jaar ervaring

EP is een familiebedrijf met negen winkels in Limburg en Oost-Brabant. De onderneming bestaat al meer dan honderd jaar en is actief op het gebied van consumentenelektronica, witgoed, keukens en duurzame energieoplossingen.

Met de uitbreiding in Sittard-Geleen voegt het bedrijf telefonie en bijbehorende abonnementen toe aan het bestaande winkelaanbod.

Meer informatie is te vinden op www.eptummers.nl.

Bron: persbericht EP, 11 november 2026.

About The Author