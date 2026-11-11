Tien Limburgse kunstenaars strijden om Parkstad Limburg Prijs 2026

HEERLEN – Vanaf zaterdag 21 november staat SCHUNCK Museum in Heerlen in het teken van jong artistiek talent. Tien kunstenaars uit Nederlands en Belgisch Limburg presenteren hun werk tijdens de tentoonstelling Parkstad Limburg Prijs 2026. Bezoekers kunnen tijdens de openingsdag gratis kennismaken met de expositie.

De tentoonstelling is een samenwerking tussen SCHUNCK en Stichting Promotie Limburgse Kunstenaars. Voor de achtste editie selecteerde een vakjury tien kunstenaars die ieder op hun eigen manier naar de wereld kijken.

De genomineerden zijn Taqwa Ali, Rachel Daniëls, Mounir Eddib, Eline Kersten, Floor Martens, Mike Moonen, Darcy Neven, Caroline Sarneel, Simone Schuffelen en SOEP art collective.

Volgens Fabian de Kloe, artistiek leider van SCHUNCK en jurylid, laten de kunstenaars zien hoe veelzijdig de nieuwe generatie beeldend kunstenaars in Limburg is. “De tien geselecteerde kunstenaars geven ieder een eigen invulling aan het kunstenaarschap. Wat hen verbindt is een directe verhouding tot de wereld in beweging.”

Gratis toegang op 21 november

De tentoonstelling opent op zaterdag 21 november tijdens de Open Dag van SCHUNCK Glaspaleis. Tussen 11.00 en 16.00 uur kunnen bezoekers gratis het museum bezoeken en deelnemen aan een rondleiding.

Ook verschijnt er een bijzondere catalogus, ontworpen door Dongyoung Lee. Deze publicatie is vanaf 28 november onder meer verkrijgbaar in de museumwinkel.

Dertig jaar aandacht voor Limburgse kunst

De Parkstad Limburg Prijs bestaat dertig jaar. De onderscheiding werd in 1996 voor het eerst uitgereikt, destijds onder de naam Landgraaf Prijs.

Ter gelegenheid van dit jubileum toont SCHUNCK in het Atrium werk van Paul Devens, de eerste winnaar van de prijs.

De prijs richt zich op professioneel opgeleide beeldend kunstenaars tot en met 35 jaar met een artistieke band met Nederlands of Belgisch Limburg.

Publiek mag meestemmen

Bezoekers kunnen tijdens de tentoonstelling stemmen op hun favoriete kunstenaar. Onder de deelnemers aan de publieksstemming wordt een kunstwerk van de winnende kunstenaar verloot.

Op zaterdag 23 januari 2027 worden zowel de juryprijs als de publieksprijs uitgereikt. Aan de juryprijs is een bedrag van 10.000 euro verbonden.

De tentoonstelling blijft tot en met zondag 21 februari 2027 te bezoeken.

Praktische informatie

Locatie: SCHUNCK Museum, Glaspaleis, Heerlen

Periode: 21 november 2026 tot en met 21 februari 2027

Gratis openingsdag: zaterdag 21 november, 11.00–16.00 uur

Reguliere entree: € 11,50

Museumkaart: gratis toegang

Prijsuitreiking: zaterdag 23 januari 2027

Meer informatie via SCHUNCK en Parkstad Limburg Prijs.

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Bron: SCHUNCK / Stichting Promotie Limburgse Kunstenaars.

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