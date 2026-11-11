Mengelers neemt Auto Gelissen in Sittard over

SITTARD – Mengelers Automotive Limburg neemt per 1 januari 2027 de bedrijfsactiviteiten van Auto Gelissen aan de Bergerweg in Sittard over. De twee Limburgse familiebedrijven zijn al jarenlang buren. Voor klanten van Auto Gelissen blijven het adres en de vertrouwde medewerkers behouden.

De overname brengt twee bedrijven samen die beide nadruk leggen op persoonlijke service en binding met de regio. Door de naast elkaar gelegen panden met elkaar te verbinden, komt er meer ruimte voor showrooms en parkeergelegenheid.

Nieuwe indeling van de showrooms

Mazda verhuist naar het huidige pand van Auto Gelissen, waar het merk samen met Mitsubishi een ruimere showroom krijgt. In het bestaande gebouw van Mengelers wordt de vrijgekomen bovenverdieping ingericht voor een groter aanbod Lexus-occasions.

Voor klanten verandert volgens de bedrijven weinig aan de dagelijkse dienstverlening. Vanaf 1 januari kunnen zij voor de aankoop en het onderhoud van hun Mitsubishi bij Mengelers terecht op Bergerweg 75 in Sittard. Ook bestaande afspraken voor onderhoud en service blijven doorlopen.

‘Onze klanten en ons team zijn in goede handen’

Eigenaar Ralph Gelissen noemt de overdracht een passende stap. “Wij hebben altijd met veel passie, plezier en trots voor onze klanten klaargestaan. Het voelt goed om het bedrijf, in deze tijd van schaalvergroting, over te dragen aan een partij die we goed kennen en die net als wij een familiebedrijf is.”

Brian Italiaander, directeur van Mengelers Automotive Limburg, benadrukt de band tussen de bedrijven. “Als buren deelden we al dezelfde straat en dezelfde klantgerichte mentaliteit; nu worden we ook echt één team.”

Auto Gelissen sinds 1967

Auto Gelissen is sinds 1967 actief en behoort tot de oudste Mitsubishi-dealers van Nederland. Het bedrijf begon in Groot Genhout en opende in 1997 de vestiging aan de autoboulevard in Sittard. Mengelers Automotive Limburg heeft meerdere vestigingen in Limburg en voert onder meer Toyota, Lexus, Mazda, Suzuki, Mitsubishi, Omoda en Jaecoo.

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Bron: persbericht Mengelers Automotive Limburg, 10 november 2026.

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