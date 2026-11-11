NAVO-vliegbasis Geilenkirchen opent vrijdag eerder voor oefenvlucht

GEILENKIRCHEN – NAVO-vliegbasis Geilenkirchen opent vrijdag 13 november eerder dan gebruikelijk. Een E-3A AWACS-radarvliegtuig moet vroeger vertrekken om op tijd aanwezig te zijn bij een militaire oefening. Omwonenden in onder meer Schinveld en Brunssum kunnen daardoor eerder vliegtuiglawaai horen.
Normaal gesproken is de vliegbasis van maandag tot en met vrijdag geopend tussen 08.00 en 22.00 uur. Volgens de NAVO zijn de trainingsvluchten noodzakelijk om de operationele gereedheid van de bemanningen op peil te houden.
De leiding van de E-3A Component erkent dat vluchten buiten de gebruikelijke tijden gevolgen kunnen hebben voor omwonenden en probeert deze zoveel mogelijk te beperken.
Door weersomstandigheden of operationele omstandigheden kunnen de aangekondigde vluchten anders verlopen dan gepland. Om veiligheidsredenen worden geen verdere details bekendgemaakt.
Bron: NAVO E-3A Component
Redactie van Parkstad Actueel
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