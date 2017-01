Dit jaar stond alweer voor de 5e keer de oudejaarsloop in Heerlen op 31 december op het programma op het Sportcomplex Terworm bij de gastheren van SV Eikenderveld.

Ook deze aflevering van de Oudejaarsloop Heerlen was weer uitstekend georganiseerd door Henk Pelzer en Frank Joosten van de ‘Alternatieve Telematicaloop’

.Zoals altijd stonden er 2 afstanden op het programma.

Ook dit jaar werden er twee afstanden gerend: 4,5 en 9 km over een prachtig parcours in en rond natuurgebied Terworm. Het weer deed, net als voorgaande edities ook weer uitstekend zijn best om deze run een prachtig zonnige omlijsting te gunnen.

Ieder jaar telt dit sportieve festijn meer en meer deelnemers. Dit jaar waren er het record-aantal van 350 renners die in een zonovergoten en lekker frisse ambiance het parcours wilden slechten.

Stadionsprekers Jan en Ad Gooren van Demi-Sec praatten de hele loop van uit hun jury-wagen op humoristische wijze aan elkaar.

Om 14:35 uur startte een prima door Bernstein-Coaching georganiseerde algehele warming-up die dan ook vele deelnemers telde.

Om 15 uur werd afgeschoten door Frank Joosten en gingen de 350 deelnemers hun rondje rennen.

De oudste deelnemer was 83 en eindigde bij lang na net als laatste, de jongste delnemer was 9 jaar jong.

Ook voor de gastheren van SV Eikenderveld een pluim voor de goed verzorgde catering op deze laatste dag van 2016.

Tot slot hier de uitslagen van een prachtig evenement en een geweldig Sylvester-run:

De 9 km bij de dames:

1e Nr 229 Shelly van de ven in 36:30 sec

2e Nr 70 Sandra Florie in 38:55 sec (Shelly is overigens voor het 3e jaar op rij iedere keer als 2e geëindigd)

3e Nr 8 Ginger Bär in 42,46 sec

De 9 km bij de heren:

1e Nr 183 Roy Ploum in 32:51 sec

2e Nr 287 Jürgen Knarren in 32:52 sec

3e Nr 58 Patrick Deumens in 33:10 sec

Bij de 4,5 km voor de dames

1e Nr 83 Anna Gommer in 18:33 sec (zij is par 17 lentes jong)

2e Nr 307 Isabel Andnessen in 18:41 sec

3e Nr 94 Lotte Haagmans in 19,19 sec (Lotte is overigens pas 10 jaar oud)

Bij de 4,5 km voor de heren

1e Nr 147 Mathijs Lippertz in 15:56 sec

2e Nr 350 Pascal Bazuins in 16:28 sec

3e Nr 188 Rik Reinders in 1733:01 sec

