‘De Huiskamer van Partij-Wittem’

redactie van Parkstadactueel |

Gisteren startte het kernoverleg Partij-Wittem het nieuwe jaar met een succesvol project ‘De Huiskamer van Partij’. De heer Pierre Mobers mocht namens de stichting in een overvolle zaal in Café De Remise de bewoners van Partij-Wittem welkom heten. Hij vroeg het publiek om mee te denken over hoe de hulp en zorg voor elkaar in Partij het beste georganiseerd kan worden. Philip Laheij, wethouder Zelfsturing, was hierbij aanwezig en ging kort in op de vergrijzing in de kernen van Gulpen-Wittem. Hij benoemde de verantwoordelijkheden van de gemeente die de zorg samen met haar burgers dichtbij de mensen zal moeten organiseren. Tot slot werden er beleidsmedewerkers voorgesteld die zich bezighouden met taken op het gebied van Zelfsturing: Leonard Keulemans en het Sociale Domein: Sabine Meuzelaar en Kenneth Leunissen. Zij hopen snel deel te kunnen nemen aan een van de komende Huiskamers van Partij.

Foto Gulpen-witten.nl