Programma cultuurhuis Heerlen 10 tot 15 januari.

Muziekcafé op Dinsdag

Op zoek naar Johan

datum: dinsdag 10 januari

aanvang: 20.30 uur

entree : 9.00 euro

Knipkaartvoorstelling

Op Zoek Naar Johan is de band rondom zanger en liedjesschrijver Martijn Kuijten. Na jaren van rondwerven door Europa en de rest van de wereld en een verleden in verschillende Engelstalige bands, begon hij in de zomer van 2011 met het schrijven van liedjes in het Nederlands. Het Nederlands werd Brabants en met een duidelijke voorliefde voor Amerikaanse folk en met een fantastische band erbij werd ‘Op Zoek Naar Johan’ geboren. Ze brengen akoestische folk en stevige country-blues songs (Brabicana) die één ding gemeen hebben: een goed verhaal!

De Goede Richard III

door Wart Kamps ( RO theater )

Serie Vlakke Vloer

datum: donderdag 12 januari

aanvang: 20.30 uur

kaarten uitsluitend via www.parkstadlimburgtheaters.nl of 045 571 66 07

Duizenden acteurs van over de hele wereld kropen al in zijn misvormde huid. De ene met een wijnvlek, de ander met een houten poot, maar altijd ontvouwt het verhaal van Shakespeare zich op precies dezelfde manier: Richard de kreupele psychopaat vermoordt zijn complete familie om valselijk de troon van Engeland te bestijgen en jammerend om een paard wordt hij gedood op het slagveld. Om vervolgens als een mismaakte en moordzuchtige tiran de geschiedenis in te gaan…

Je wordt bedankt, Shakespeare. Voor een sterk staaltje karaktermoord. De nobele Koning Richard de Derde verdient eerherstel. En wel nu.

Wart Kamps speelt die smadelijke geschiedvervalsing weg uit de boeken en laat eindelijk de echte Richard zien. Zwaar getekend en gekwetst vecht deze zich vrij uit de vijfhonderd jaar oude leugen waarin hij zit opgesloten.

Een voorstelling over hoe geschiedenis fictie werd en fictie geschiedenis. Over hoe reputaties je blijven achtervolgen… tot lang na je dood.

De Goede Richard III is de eerste solovoorstelling van Wart Kamps waarin hij op geheel eigen wijze Shakespeares’ universum binnentreedt, soms lichtvoetig, soms emotioneel, soms humoristisch, en dan weer serieus.

Eve Vaudeville

“ Burlesque en variété feest “

datum: vrijdag 13 januari

aanvang: 20.30 uur

entree; Voorverkoop 10.00 euro Avondkassa : 12.00 euro

Love Lya en Fairy Morgaine presenteren een onvergetelijke feest met een nieuwe generatie vaudeville artiesten: Burlesque, Pin Up, Magic and lots of fun!

Het is nog te vroeg om te stoppen met feest vieren na al deze gezellige winterdagen …Verlies jezelf in ons “Eve Vaudeville” avontuur – een nieuwe variété avond voor de regio.

The Black Stars

datum zaterdag 14 januari

aanvang: 20.30 uur

entree: 8.00 euro

Knipkaartvoorstelling

Begonnen in 1961 zijn The Black Stars , nu nog steeds op de bühne, nog net zo enthousiast als 55 jaar geleden. De muziek van Cliff Richard en The Shadows, Elvis, Bill Haley en sixties bands als The Stones , Beatles en The Kinks zijn nog steeds een genot om te horen. Kom en laat je vanavond ook weer meeslepen door The Black Stars in dit feest van herkenning en herinnering.

Kom en geniet voor nop !!!

met Luca Madu

datum: zondag 15 januari

aanvang: 20.30 uur

entree: GRATIS

Duister en intiem, dromerig maar krachtig, met invloeden van Lana del Rey en Ane Brun. LUCA MADU is een project dat ontstaan is op de Rockacademie in Tilburg. Hun unieke sound is gebaseerd op niet standaard ritmische patronen en levendige strijkersarrangementen. De band is gevormd rondom zangeres/songwriter Lotte Slangen en bestaat uit Stephan van Staveren op bas, Ivo Rouschop op drums, Don Niekamp op toetsen, Thomas Beekwilder op gitaar, Mirthe de Jonge op cello en Anne Eding op viool. Met in het voorprogramma de jonge singer/songwriter Ruben Schalleij

Cultuurhuis Heerlen

Sittarderweg 145

6412 CD Heerlen

info@cultuurhuisheerlen.nl

Reserveren: http://www.cultuurhuisheerlen.nl/reserveren.html

Foto Cultuurhuis en Lucho Carreno