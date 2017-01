Eén doelpunt genoeg voor winst, DHC tegen Chevremont.

redactie van Parkstadactueel |

Voor de wedstrijd was het voor trainer Maurice Verbunt puzzelen om het elftal op te stellen. In de winter vertrok al verdediger Roy Goossens en voor vandaag waren Rodney

Klinkenberg en Daniël Meyer geschorst. Eloy Cox was geblesseerd en Marvin de Mey bleek te ziek om mee af te reizen.

Los daarvan wilde Chevremont het DHC zo moeilijk mogelijk maken en gaan voor de 3 punten. In de eerste helft was het vooral de thuisploeg die het initiatief had en de gasten vanaf het begin onder druk zetten. Dit resulteerde in een aantal kleine mogelijkheden voor DHC. Chevremont kwam er in de eerste helft nauwelijks aan te pas. Het was vooral aan DHC te danken dat de tussenstand maar 1-0 bleef.

Na rust kroop Chevremont wat meer uit hun schulp. Door 1 tegen 1 te gaan spelen, kwamen de gasten iets meer in hun spel. Het bleef echter tot kleine speldenprikjes die Chevremont kon uitdelen. DHC loerde iets meer op de counter en het was vooral doelman Mark Voss die er voor zorgde dat de blauw witten nog in de wedstrijd bleven. Maar helaas voor Chevremont kwam het niet tot een doelpunt en verliest het de eerste wedstrijd na de winterstop.

Volgende week staat er weer een belangrijke wedstrijd tegen degradatie op het programma. Chevremont speelt dan de thuiswedstrijd tegen DOSKO en dan zullen er 3 punten moeten worden gepakt.

Foto archief Lucho Carreno