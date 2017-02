RKHBS heren 1 periode kampioen na moeizame zege bij Kakertse Boys.

John Bothmer |

Na een goede start in het nieuwe jaar, met overwinningen tegen Vaesrade en koploper de Leeuw, had RKHBS hedenmiddag de mogelijkheid winnaar te worden van de 2de periode in klasse 4B. Daarvoor moest wel gewonnen worden uit tegen Kakertse Boys. Deze ploeg verkeerd nog in de onderste regionen van 4B, maar gezien de samenstelling van de selectie mag toch verwacht worden dat de Boys zich makkelijk handhaven.

Ondanks het slechte weer in de voorafgaande dagen, lag het veld in Kakert er redelijk goed bij. De gasten van de Heerlerbaan kwamen het beste uit de startblokken, en kwamen ook al vroeg in de wedstrijd verdient op voorsprong. Tomyen van Lierop gaf de bal diep over links, waar Bram Bemelmans liet lopen en de mee opgekomen Rens Hahnraths de achterlijn haalde. Zijn voorzet kon niet goed verwerkt worden door de doelman waarna Brian Amkreutz er als de kippen bij was en beheerst de bal in het doel plaatste: 0-1. Slecht verdedigen in het centrum van de RKHBS defensie bracht de thuisploeg bijna langszij. Hun spits kwam vrij voor doelman Toine Diederen en schoot gevaarlijk richting korte hoek.

De goalie van RKHBS kreeg er zijn handen tegen en redde met hulp van de paal met een corner tot gevolg. Dit was het startsignaal voor een offensief van de thuisclub, en RKHBS had hier geen antwoord op. Vele corners volgden en de verdedigers van de bezoekers moesten alle zeilen bijzetten om de bal uit de 16 meter te werken. RKHBS werd nog maar 1 keer gevaarlijk in de eerste helft. Na een aanval over verschillende schijven kwam spits Yarin Meessen in balbezit. Hij ging van het doel af richting achterlijn, en legde van daar het leer weer voor het doel. Het daarop volgende schot van Danny Stoeber werd geblokt, waarna Stefan Wesche de bal oppikte en in de buurt van de 16 meter werd neergelegd. Hendrik Jan de Jonge schoot de vrije trap hard in, de keeper van de Boys liet los, maar Bram Bemelmans kreeg van binnen de 5 meter de bal niet in het doel. Bij een corner van Kakertse Boys won een speler van de thuisploeg het kopduel, de bal zeilde richting lange hoek en Toine Diederen was geklopt.

Cyriel Palmen stond echter op zijn plek en redde aan de 2de paal op de doellijn. Dat RKHBS niet meer gevaarlijk kon worden lag ook aan het feit dat spits Yarin Meessen het voetballen onmogelijk werd gemaakt. Verschillende aanslagen op hem, waarbij de intentie om de bal te spelen volledig ontbrak, bleven helaas onbestraft waardoor de aanvoerder en laatste man van de thuisploeg gewoon zijn gang mocht blijven gaan. Kakertse Boys kreeg nog een opgelegde kans net voor rust. Danny Hendrix kwam vrij voor doelman Toine Diederen, maar de ervaren goalie van RKHBS kwam als winnaar uit dit duel, waardoor RKHBS met een 0-1 voorsprong de rust in ging.

Ondanks een speldeprik via een goede actie van Rens Hanhraths aan het begin van de tweede helft, was het nu ook weer de thuisploeg die het spel dicteerde. Met name Kay Selder kwam er over links herhaaldelijk door en gaf een paar prachtige voorzetten. Tot opluchting van RKHBS deden zijn medespelers hier echter bar weinig mee. Eerst leidde een dergelijke voorzet tot een corner die maar net werd overgekopt. Even later leek dan toch de 1-1 te vallen. Selder zette voor, Toine Diederen kreeg er een hand tegen, en de bal belandde in de kluts.

Hierbij kreeg een andere aanvaller van de thuisploeg en vrije schietkans, verprutste deze eerst en vond daarna Toine Diederen weer op zijn weg die fantastisch redde. Bij RKHBS kwam Mick Mijnes in de ploeg voor Danny Stoeber, en hij was onmiddelijk belangrijk voor de ploeg van Mike Zwartjes. Tomyen van Lierop onderschepte op fraaie wijze een aanval van de thuisploeg, en speelde direct diep op Mick Mijnes.

Hij controleerde de bal en passte scherp op Yarin Meessen die hierdoor vrij voor de doelman opdook. In eerste instantie kon de keeper nog redding brengen, maar tegen de rebound van de topscorer van RKHBS was hij kansloos: 0-2. Even later leek RKHBS het duel definitief te beslissen. Brian Amkreutz haalde op rechts de achterlijn en zette voor richting tweede paal. Yarin Meessen kopte de bal voor het doel waar Mick Mijnes vanaf 5 meter de bal echter over het doel schoot.

Wesley Weijgerse kwam in de ploeg voor Bram Bemelmans, en even later ook Mick Schrijnemaekers voor Rens Hahnraths. RKHBS liet zich nu inzakken, en leek de wedstrijd zonder schade uit te spelen, maar de thuisploeg gaf zich nog niet gewonnen. Vlak voor tijd kwam de thuisploeg nog een keer goed door over rechts. De voorzet werd eerst niet geblokt en toen ook nog gemist door een centrale verdediger waardoor de vrijstaande spits zo kon binnen schieten: 1-2. De blessuretijd was echter niet voldoende voor Kakertse Boys om nogmaals gevaarlijk te worden. Hierdoor won de ploeg van de Heerlerbaan niet alleen deze wedstrijd maar ook de tweede periode door 8 wedstrijden op rij in winst om te zetten. Gefeliciteerd!

Foto archief Lucho Carreno/Team foto Rkhbs