4 dagen in Filmhuis de spiegel ‘ I,Daniel Blake ‘

België, Frankrijk, Groot-Brittannië, 2016 / 100minuten

Regie: Ken Loach

Met: Dave Johns, Hayley Squires, Natalie Ann Jamieson, e.a.

I, Daniel Blake is een geëngageerd sociaal drama met ook een zwart-humoristische kant. Brits regisseur, de 80-jarige Ken Loach, maakte deze film die opkomt voor de hardwerkende, uitgebuite man op straat, over een arbeider in gevecht met de overheidsinstanties. En gelukkig maar, want in 2014 kondigde hij aan met pensioen te gaan na de film Jimmy’s Hall, een luchtig drama. Met I, Daniel Blake heeft hij een waardig mogelijk sluitstuk aan zijn filmoeuvre toegevoegd.

Op zijn 59e wordt Daniel, een weinig spraakzame weduwnaar zonder kinderen gekeurd om te zien of hij arbeidsgeschikt is. Na een hartaanval is hij niet in staat zijn werk voort te zetten. De instanties keuren hem echter goed en hij moet opnieuw het arbeidsleven in. Procederen tegen het stoppen van de uitkering is niet mogelijk. Maar Daniel laat het er niet bij zitten. Hij wordt echter gedwongen naar werk te zoeken terwijl zijn arts dat hem verbiedt omdat dit zijn dood kan betekenen. Wanneer hij het overlevingsgevecht van een jonge alleenstaande moeder van twee kinderen ziet dan besluit hij haar te ondersteunen; ze sluiten vriendschap en gaan samen de strijd tegen het establisment aan.

Loach heeft een verrassende maar goede keuze gemaakt door de hoofdrol niet te laten spelen door een acteur maar door een stand-up comedian. Diens komische timing geeft een extra dimensie aan deze toch al prachtige en aangrijpende, sociaal bewogen film. Een terechte winnaar van de Gouden Palm. (D.P.)

