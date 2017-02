Davy 1e Prins van CV de Spoorbuule Een man van ‘Spass en Plezeer’.

redactie van Parkstadactueel/LC |

Hij is geboren in Geleen, woonachtig in Meerssen, is 28 jaren jong, een levensgenieter met een luisterend oor voor velen. Het betreft Davy Balendonck, nog vrijgezel, zoon van vader Frank en moeder Marian van Kan. De nieuwe prins van de Spoorbuule, die ook graag een avondje uitgaat en houdt van een lekker etentje, werkzaam is bij de NS, heeft als motto:

,, Maak Spass en Plezeer en drink uch un good glaas beer,

Loat alle vreigel en ruzie thoes en kom noa unne oavund feesten vol plezeer allemoal veilig weer aan hoes.

De naam zegt het natuurlijk al. De Spoorbuule is in Heerlen de carnavalsvereniging van de Nederlandse Spoorwegen NS). Zou het iets van doen hebben met de Winkbuule? Davy is in ieder geval een medewerker Veiligheid & Service van de NS, met een aantal neventaken, zoals kerndocent, adviseur werkgroep opleidingen, ambassadeur smartphone/railpocket & bedrijfsapplicaties. Dave is trots op zijn job: ,

,Ik geniet er elke dag van en ben er trots op dat uniform te mogen dragen”, aldus Davy. Uiteraard is het dan prachtig als je prins kunt worden van de Spoorbuule. Hoe is dat zo gekomen? Davy: ,, Ik werd geloof ik ergens in augustus gevraagd door de ex-prinses Niki om prins te worden. Ik moest hiervoor dan wel mijn weekendje Riga afzeggen. Dat moest dan maar en ik kan nu al zeggen dat is het dat allemaal waard is geweest. Riga kan nog altijd, Prins Carnaval word je in je leven maar één keer.” En verder: ,, Voor mij is het trouwens een hele eer om als Meerssense man prins te worden in Heerlen, bij de CV de Spoorbuule. Het is een fantastische vereniging met veel gezellige mensen die overal een feestje van maken, of we nu met veel of weinig man uittreden. We maken er in ieder geval met mijn Raad en de Damesgarde een geweldig seizoen 2016-2017 van.”

Ook de ouders zijn apetrots, zo laat de kersverse prins weten. Waar het kan zijn ook zij present. En op de avond van de proclamatie was zowat de gehele familie aanwezig. Zij vinden het geweldig om foto’s van de prins te ontvangen. En moeder is druk, ook met het kleden van de prins. ,,Mannen blijven natuurlijk mannen”, merkt Davy met een smile op. En ja, laten we maar stellen dat vrouwen daar een stukje meer mee vertrouwd zijn. Hij heeft dus gelijk.

Een bezige bij op sportief gebied is Davy niet. Dat komt mede omdat hij in diensten werkt en het op privé-gebied behoorlijk druk heeft. Zo is hij onder meer politiek actief voor PGM in de gemeente Meerssen. Wel probeert hij één of twee keer per week te gaan zwemmen. Sport kijken is een ander verhaal. Davy houdt van voetbal en de Formule 1. Over zijn hobby’s zegt hij nog: ,, Dierentuinen bezoeken vind ik leuk want ik ben een echte dierenvriend. Ik mag ook graag gezellig met mijn vrienden naar de kroeg. Het liefst een oud bruin cafeetje waar je gewoon lekker aan de bar kan zitten, iets vertellen en drankjes nuttigen.”

Een lezer is Davy niet en evenmin is hij lid van een andere vereniging dan de Spoorbuule. Dat laatste kan ook bijna niet als je in je werk verschillende diensten draait. Dan immers ben je niet steeds op dezelfde dagen beschikbaar voor een vereniging.

Op muzikaal gebied is de prins veelzijdig. Nederlandstalig en uiteraard carnavalsmuziek mag hij graag horen, maar ook van de Duitse top 40 kan hij genieten. Davy: ,, Als ik maar niet de hele avond naar een zelfde soort ritme of beat hoef te luisteren. Op festivals of concerten zul je me daarom ook niet snel zien.”

Van de prins willen we natuurlijk ook weten wat zijn favoriete carnavalschlager is. Het antwoord: ,, Ik zou zeggen W-Dreej met “Vandaag”, maar als ik praat over mijn kinderjaren is het toch wel Duo Ammezasie met “Mestreech is eine groete kaffee “. Momenteel ben ik ook erg gecharmeerd van Marleen Rutten.”

Niets is Davy vreemd, ook hij ergert zich wel eens. Daarover: ,, Als ik het vanuit een carnavalsbril moet bekijken dan toch wel het feit dat onze Limburgse Carnaval aan het verdwijnen is, kroegen die housemuziek draaien in plaat van carnavalsmuziek, jeugd die zich een voetbaltruitje aandoet en denkt verkleed te zijn, de agressie die toeneemt. Zonde, laten we dit mooie feest in ere houden en het vieren zoals het bedoeld is. Ik denk dat de ouders en de ouderen van nu hier een grote rol in kunnen blijven spelen.”

Tenslotte voor de dames: ,, Kinderen heb ik nog niet al zou ik die wellicht in de toekomst met de juiste partner wel willen hebben.”

Foto’s Lucho Carreno