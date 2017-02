Wiertz Personeelsdiensten opent nieuwe filiaal in Stein.

Ton Reijnaerts |

De Limburgse uitzendorganisatie Wiertz Personeelsdiensten opent op 1 maart in Business Park Stein haar vijftiende filiaal in Limburg. Daar waar grote landelijk opererende uitzendorganisaties zich terugtrekken en hun dienstverlening vooral online regelen, blijft een fysieke aanwezigheid juist een belangrijk uitgangspunt van het Limburgse familiebedrijf, met thuisbasis in Kerkrade.

“Onze dienstverlening draait helemaal om mensen. Naast onze online kanalen geloven wij daarom sterk in persoonlijk contact met onze flexkrachten en opdrachtgevers”, aldus Ivo Smeets Commercieel Manager in Midden-Limburg. “Alleen op die manier leer je mensen namelijk pas echt kennen, weet je wat hun drijfveren zijn en kun je je dienstverlening hierop aanpassen.”

Het nieuwe filiaal van Wiertz personeelsdiensten wordt gevestigd in het moderne kantoorgebouw L’ Ambassadeur en ligt direct naast de autosnelweg A2 bij knooppunt Kerensheide. Ivo Smeets: “Het is een A-locatie met veel economische bedrijvigheid en strategisch gelegen. Maastricht en Heerlen liggen vanaf hier op een steenworp afstand net zoals de poorten van chemie- en materialencomplex Chemelot. Voor ons is het een ideale uitvalsbasis die veel potentie heeft.”

Tijdens de officiële opening voor genodigden, op 9 maart, zal burgemeester Leurs-Mordang een kort openingswoord houden. Aansluitend vindt er een netwerkbijeenkomst plaats. De feestelijke opening wordt op een later tijdstip afgesloten met een borrel voor werkzoekenden die op deze manier met de uitzendorganisatie kunnen kennis maken.