zondag 19 februari en zondag 19 maart Wandeling door Coriovallum.

Wandeling door Coriovallum met bezoek aan Thermenmuseum

Wandel jij mee? Deze speciale stadswandeling heeft aandacht voor het Romeinse verleden van de stad Coriovallum (Romeins Heerlen).

Op zondag 19 februari en zondag 19 maart zijn er wandelingen door het centrum van Heerlen. Onder leiding van een gids voert de tocht onder andere langs het Tempsplein, de Via Belgica, de spitsgracht langs het museum én andere hotspots uit het Romeins verleden van Heerlen. De tocht eindigt met uitleg over het archeologische onderzoek en het bezichtigen van de opgraving vanaf de loopbrug in het Thermenmuseum.

Vertrek om 12.00 uur vanaf het bordes in het Thermenmuseum.

Duur: max. 1,5 uur.

Voor deelname betaalt u de normale entreeprijzen

€ 7,75 (kind € 6,75), inclusief rondleidingen én vrijkaart voor het Thermenmuseum!

Deelnemen kan na aanmelding via info@thermenmuseum.nl