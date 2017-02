Op donderdag 16 februari was in het scoutinggebouw in Eygelshoven een inloopbijeenkomst over spoorwegontwikkelingen in Kerkrade-Noord en Oost. Hierbij ging het om onderwerpen als de elektrificatie van de spoorlijn en de bouw van een trafostation aan de Spoorstraat. Vertegenwoordigers van ProRail, gemeente Kerkrade, provincie Limburg en Arriva beantwoordden vragen van inwoners. Wethouder Jo Bok (Verkeer en vervoer): “De provincie Limburg heeft eind 2016 al bijeenkomsten georganiseerd in Heerlen en Landgraaf. Voor de voorlichtingsavond in Landgraaf waren ook Kerkraadse inwoners uitgenodigd. Het onderwerp ‘spoor’ is van de provincie, maar wij wilden graag nog een extra bijeenkomst in Kerkrade. En dat is gelukt mede dankzij de partners.”

Heeft u interesse in meer achtergrondinformatie?

Bekijk een presentatie met achtergrondinformatie en de lijst met vragen en antwoorden.

Foto kerkrade.nl