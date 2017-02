SBL plus ook de komende jaren hoofdsponsor UOW  ‘02.

redactie van Parkstadactueel |

Voor de thuiswedstrijd van het eerste team tegen GSV ’28 ondertekenden SBL plus directeur Waut Ringens en UOW ’02 voorzitter Andrew Simons een overeenkomst, die de beide partijen ook de komende jaren weer aan elkaar verbindt.

Met deze ondertekening zetten UOW ’02 en het facilitair bedrijf uit Ubach over Worms hun succesvolle samenwerking voort. Dat SBL plus nauw betrokkenen is bij het voetbal in de regio, blijkt naast de sponsoring bij de amateurs van UOW ’02 ook uit de betrokkenheid bij Roda JC. UOW ’02 is dan ook trots op een hoofdsponsor met zoveel uitstraling en een groot voetbalhart. Na de ondertekening van de overeenkomst bij Bei d’r Joep op Park ter Waerden ontving directeur Waut Ringens nog als aandenken een fraai ingelijst en bewerkt wedstrijdaffiche en waren er uiteraard bloemen voor zijn echtgenote. Dit aandenken zal zeker een mooie plek krijgen in het SBL plus gebouw aan de Europaweg Noord.

UOW ’02 behaalde niet de zo gehoopte overwinning , maar moest genoegen nemen met één puntje. Dit mocht de pret niet helemaal drukken en er werd na afloop in de gezellig gevulde Bei d’r Joep vooruit gekeken naar een vruchtbare samenwerking in de komende jaren tussen SBL plus en UOW ’02.

Foto UOW ’02