UOW ’02 en GSV ’28 allebei één punt.

Mike van der Wardt |

Op deze waterkoude en troosteloze zondagmiddag ontving UOW ’02 GSV’28. UOW’02 heeft de punten hard nodig om het degradatiespook te kunnen ontlopen.

In het begin hielden beide partijen elkaar in evenwicht zonder echte kansen te creëren. Na 13 minuten werd UOW ’02 speler Mitch Vandegard neergehaald in het strafschopgebied en de scheidsrechter wees daarop gedecideerd naar de strafschopstip. De penalty werd door diezelfde Mitch Vandegard verzilverd voor de 1-0 voorsprong. Hierna werd GSV’28 de betere en gevaarlijkere ploeg. Halverwege de eerste helft werd geklungel van de GSV’28 verdediging niet afgestraft door UOW ’02, de laatste pass werd net nog onderschept. Vlak voor rust hadden beide teams nog iets aan de score kunnen veranderen maar UOW ’02 speler Martijn van Steenbruggen zag zijn schot op de lat eindigen en GSV ’28 aanvaller Tim Booten faalde oog in oog met de UOW ’02 doelman.

Na rust bleef GSV’28 de betere ploeg maar echte kansen waren er niet. Na twintig minuten in de 2de helft kreeg Mitch Vandegard een mogelijkheid om de UOW’02 voorsprong te vergroten maar goed keeperswerk voorkwam dit. Even later werd de bal ternauwernood voor de lege UOW ’02 doelmond weggewerkt en zo de 1-1 voorkomen. 2-0 werd het ook niet, omdat UOW ’02er Mitch Vandegard zijn schot tegen de kruising zag vliegen. Het laatste kwartier werd het een aantrekkelijker duel waarin beide partijen probeerde nog wat aan de score te veranderen. De kansjes en kansen werden talrijker maar gescoord werd er niet. In de laatste seconden van de reguliere speeltijd bellande een handige steekbal bij GSV ’28 speler Koen Claassens, die de bal behendig over de UOW ’02 doelman stiftte. Er was nog wat extra tijd en beide teams gingen nog voor de volle 3 punten. GSV’28 kreeg hier nog de uitgelezen kans, na een vrije trap, maar de bal werd echter naast geschoven. Hierna floot de scheidsrechter af. Het zag er lange tijd naar uit dat UOW ’02 zijn 2de thuisoverwinning op rij zou behalen maar moest toch genoegen nemen met 1 punt en gezien die laatste GSV ’28 kans mag men hier nog heel blij mee zijn.

Archief Foto Lucho Carreno