Jan Yntema nieuwe hoofdtrainer Volleybalschool Parkstad.

Ton Reijnaerts |

Jan Yntema wordt komend seizoen de nieuwe hoofdtrainer van de Volleybalschool Stichting Top Volleybal Parkstad. Bij de volleybalschool, die haar domicilie heeft in de Multifunctionele Accommodatie Bekkerveld, volgt Yntema Hans Nijhuis op. De volleybal talentenschool, voor volleybalsters van 13 tot 17 jaar is opgestart door de oud-volleybaltrainers Peter Arets en Leon Brull. “De liefde voor de sport, volleybal talentontwikkeling op niveau en het streven om topsport structureel te verankeren in de regio Parkstad is de doelstelling. De NeVoBo ziet de september 2016 opgestarte talentschool als een waardevolle aanvulling op de eigen Regionale Trainingscentra. Vanwege de kennis en expertise maar ook vanwege de kortere reistijden voor volleybaltalenten. Jan Yntema was als trainer succesvol in o.a. Landgraaf, Maastricht en Horn, waar hij vele jaren jonge talenten naar een hoger niveau bracht. Ook was Yntema jarenlang hoofdopleider binnen de NeVoBo. De rol van coach en begeleider van talentvolle trainers zal hij ook bij de volleybalschool op zich nemen.

Foto Lucho Carreno