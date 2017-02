Groene Ster krijgt RKAVV niet op de knieën in kelderkraker.

Paul Kroes/Groene Ster |

Groene Ster slaagde er afgelopen zondag niet in om het belangrijke kelderduel tegen RKAVV in winst om te zetten. Waar eerder dit seizoen de Zuid-Hollandse ploegen DHC en Quick wel op het eigen sportpark Pronsebroek werden verslagen, bleef Groene Ster tegen de ploeg uit Leidschendam steken op een 1-1 gelijkspel. Een uitslag die al met rust werd bereikt en die, ondanks verwoede pogingen van beide kanten, ook in de tweede helft niet meer veranderde.

Veel belangen vooraf tussen de nummers 15 en 16 van de ranglijst. De minuut stilte voor de plotseling overleden jeugdleider Tom Snijders kenmerkte nog maar eens de betrekkelijkheid van het voetbal. Gehuld in de nieuwe wedstrijdshirts met hoofdsponsor Geelen Vastgoed & Bouw kreeg Groene Ster, na een wat aftastende beginfase van beide ploegen, de betere kansen. Groene Ster verzuimde in de eerste helft om de score te openen in deze cruciale confrontatie. Roel Schirra vond bij zijn doelpogingen eerst doelman Mike ten Kroode op zijn pad om vervolgens rakelings langs de linkerpaal te schieten. Daarna was het wederom RKAVV-goalie Mike ten Kroode die zijn ploeg voor een achterstand behoedde door een kopbal van Kevin Werker over de lat te tikken. Na een dik half uur waren het de bezoekers die uit het niets de leiding namen. Middenvelder Jari de Jong krulde een vrije trap achter doelman Willem-Jan Thijssen, nadat arbiter Menno Hof uit Deventer in het zoveelste luchtduel tussen Kevin Werker en RKAVV-frontman Peter Lomonaco een duwfout zag. Mick Hellemons voorkwam vervolgens met een stevig blok dat flankaanvaller Brandon Richardson tot een doelpoging kon komen. Uit de daarop volgende hoekschop kopte RKAVV-verdediger Daan de Blank naast. Vlak voor rust kwam de verdiende gelijkmaker op het scorebord. RKAVV kreeg de bal achterin niet goed weg, waarna Roel Schirra uit een voorzet van Ricardo Geurts op fraaie wijze wist raak te koppen: 1-1.

De tweede helft zou qua uitgespeelde kansen een minder gehalte krijgen. Een venijnige trap van Dylan Zwartjes kon ternauwernood door Mike ten Kroode uit het doel worden geranseld. Ondanks dat het voetbal niet altijd even goed was, gingen beide ploegen na de kantwisseling op zoek naar de zege. Prima acties van Roel Schirra en Ricardo Geurts vonden echter geen genade. In de laatste tien minuten ebde de dadendrang voor Groene Ster wat weg na de tweede gele kaart voor Roy Janssen. RKAVV, dat het niet aandurfde om volledig va banque te gaan spelen, probeerde met speldenprikken wat meer uit het vat te halen. Kordaat defensief werk aan de kant van Groene Ster zorgde ervoor dat de bezoekers uit Leidschendam niet meer konden scoren. Aan de andere kant gebeurde dat ook niet meer nadat een doelpoging van invaller Remo Gielkens voorlangs vloog.

Gezien de pure kansenverhouding had Groene Ster zichzelf met meer kunnen belonen, daar de remise vooralsnog weinig zoden aan de dijk zet. Na een weekend carnaval zal Groene Ster zich weer moeten opladen voor het vervolg van de competitie waar nog 11 duels staan te wachten. Zondag 5 maart 2017 wordt de competitie hervat als Groene Ster een bezoek brengt bij Nuenen om het eerder afgelaste duel in te halen.

Foto’s ®Parkstadactueel/Tom de Cock