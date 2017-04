SVN/BtB Consultancy speelt gelijk tegen SVME

redactie van Parkstadactueel |

Koel hoofd bewaren en daar mee doorgaan waar men de afgelopen weken is blijven steken, dat was het devies. De druk lag nu nog hoger als toen dat men in punten achter stond op Sportclub ’25. In een slechte wedstrijd verspeelde men 2 punten waardoor men nu weer in de achtervolging moet.

NAdat Raúl Erkens een strafschop had verzilverd dachten de spelers dat ze er al waren. Slechte passing, geen overleg en ga zo maar door, maar helaas ook zulke wedstrijden zal men moeten spelen. SVME vocht voor wat het waard was en in de 2de helft kwamen zij niet eens zo onverdiend op gelijke hoogte.

SVN schrok toen wakker en zette aan maar het was niet meer genoeg om alsnog de overwinning binnen te halen en SVME nam een verdiend punt mee terug naar Eijsden en of dit punt voor beide teams op het eind voldoende zal zijn weten we over 3 weken.

Volgende week speelt SVN/BtB Consultancy uit bij Schimmert aanvang is 14:30 uur.

Bron SVN/BtB Consultancy

Foto’s®parkstadactueel/Tom de Cock

