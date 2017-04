Ruud Erens |

Koningsdag in Welten begon met een stoet van versierde fietsen. De stoet verzamelde bij de St. Martinusschool en ging naar het gemeenschapshuis waar de T.O.G. van Welten ze al stond op te wachten. Samen met de T.O.G. ging het fietsende oranje legioen door de straten van Welten om uiteindelijk weer terug bij het gemeenschapshuis van Welten terug te komen.

In het gemeenschapshuis kon het feest pas echt beginnen. Er was een kleine vrijmarkt waar kinderen hun koopwaar mochten verkopen. Er waren ook verschillende activiteiten voor kinderen, zoals spelletjes, schminken en er was een springkussen. Voor de ouders was er een gezellig samenzijn en kwam er in de middag nog live muziek.

Er hing in de zaal een gezellige sfeer en er werd veel plezier gemaakt, er valt dus te zeggen dat het een geslaagde koningsdag was.

Foto’s Ruud Erens