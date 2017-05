Zesde eigen doelpunt helpt RKHBS over de streep

Eric Roufs |

Op een dag dat heel Nederland bezig was met degradatiestrijd, een kampioenschap in Rotterdam of met de laatste dag van de voorjaarsvakantie mochten de dames van RKHBS en VV Keer het in de aller diepste krochten van het amateurvoetbal tegen elkaar opnemen.

De vorige confrontatie tussen de beide teams lag nog vers in het geheugen daar deze op Goede Vrijdag gespeeld werd. Toen werd het een hele simpele 5-0 zege voor de Heerlerbaanse dames en ook nu waren de vooruitzichten uitermate goed te noemen.

VV Keer had hun vorige wedstrijd nog met 10-0 verloren van laagvlieger VV Sibbe en RKHBS was aan een goede serie bezig.

Maar vanaf de vrijdagavond werden de vooruitzichten toch wel wat troebeler: eerst bleek da1 te weinig speelsters te hadden waardoor onze topschutter Danielle Dorenberg overgeheveld werd; bij het vertrek bleek de blessure van Nathalie toch te ernstig om te kunnen spelen en zagen we een allesbehalve fitte Desiree; bleek, grauw en zeker niet “ready to rumble”.

Zo vielen er van de 17 speelsters al snel drie af en tot overmaat van ramp moest ook Nicolien – door een uitstekende training op vrijdag verzekerd van een basisplaats – al na 9 minuten de strijd staken.

Tel daarbij op dat Patricia voorafgaand de match ziek was geweest en ook nog eens ruzie had gekregen met de wekker en zo werd de spoeling opeens wel heel dun.

De opstelling had dan wel iets weg van “gok de goals” en kijk maar wat er gaat gebeuren:

Suus nam de honneurs waar in de goal, de drievrouws verdediging bestond uit Sarah, Patty en….jawel Anke. Al het hele seizoen goed op training, altijd positief en dan verdien je een kans op een complete vreemde plaats, maar oh wat was ze goed!

Het middenrif werd gevormd door Cynthia en Ella op de vleugels, Deniece als spelverdeelster voor de verdediging en Jolanda; in de spits dan nog Sharon, Nicolien en “The Legend lives” Uschi.

Op de bank zaten dan nog: Janis (door studie heel weinig kunnen trainen), Daniella (voor het eerst sinds 3 weken weer erbij) en de al genoemde Patricia.

Maar zelfs dit allegaartje zou uiteindelijk veel te sterk zijn voor VV Keer, maar oh oh oh wat heeft het een moeite gekost.

Het begin was zoals verwacht voor RKHBS en via enkele goede aanvallen werd het doel van de “All Blacks” keer op keer……(what’s in a name) bestookt maar Uschi en Jolanda hadden het vizier nog niet juist afgesteld of de doelvrouw redde bekwaam. Het regende echter wel vrije trappen en corners en uit een van de corners was het na 15 minuten plotseling raak.

Deniece – al sinds het jaar Jezus – gezegend met een zeer fraaie traptechniek draaide de bal bij de eerste paal in en hier werd door de keepster “los” geroepen maar een verdedigster maakte toch een beweging naar de bal waardoor zij plotsklaps kansloos was; een directe goal vanaf de corner.

Deze variant was een primeur in dit van vreemde gebeurtenissen bol staande seizoen.

Tot zover het positieve van de eerste helft want amper vijf minuten later was er “het wonder van 7 mei”. Een diepe bal werd finaal verkeerd beoordeeld door Patty, waarna de spits ( ik meen dat ze Tessa heette) vanaf 45 meter op de goal mocht gaan rennen; tijd genoeg om haar nog in te halen, maar door stage heeft Patty amper kunnen trainen en dat wreekte zich nu toch wel. De absolute scherpte ontbrak en Tessa kon zo doorlopen tot een meter of 20 en schoot toen pardoes op de goal waar Suus (waarschijnlijk in slaap gesukkeld) ook niet alert reageerde en zo stond het plotseling 1-1.

De tweede goal van VV Keer in deze competitie en dit leidde tot een uitbarsting van vreugde; maar door de enorme inzet van de dames was dit niet eens onverdiend, want hun mindere kwaliteiten werden over het hele veld gecompenseerd met heel veel inzet en dit is nu juist wat RKHBS volledig naliet.

Uschi stond voorin te boksen tegen enkele stevige dames en kreeg maar heel weinig ondersteuning; de flankspelers speelden alleen vanuit stilstand en alleen Deniece probeerde enigszins structuur in het spel te brengen hierin gesecondeerd door …….Anke.

Deze meid speelde fenomenaal goed; won elk duel en deed daarna iets waarin zij de absolute meester is; het doorspelen naar een dame met een rood truitje. Een openbaring en de absentie van Patricia werd hier dan ook niet gevoeld, maar twee speelsters die een ruime voldoende halen is natuurlijk veel te weinig.

Na deze tegentreffer was RKHBS volledig van de leg af en viel het vervolgens 25 minuten aan zonder een kans te creëren. VV Keer overigens ook niet waardoor de rust aanbrak met een stand van 1 tegen 1 en onze keepster letterlijk NIET EEN KEER de bal heeft aangeraakt, maar dus wel een doelpunt om de oren kreeg.

Het zou toch niet gaan gebeuren dat VV Keer uitgerekend tegen ons hun eerste competitiepunt zou gaan behandelen? Na een gecontroleerde donderspeech van Erwin werd de 2e helft begonnen met enkele wijzigingen.

Janis was al na 9 minuten Nicolien komen vervangen als linksbuiten maar ging nu naar rechts waar ze met haar snelheid en goede rechterbeen het bal breed kon gaan houden om zo Uschi van munitie te gaan voorzien;

Haar plaats op links werd ingenomen door “Didi” Daniella die brandde van verlangen om eindelijk weer eens haar kwaliteiten te laten zien en achterin mocht Patricia de linkerverdediger positie overnemen van Patty)

Vanaf minuut een werd er nu een stormloop geopend op het doel van VV Keer maar de verdediging gaf voorlopig geen krimp; wel kraakte en piepte het steeds meer; mede omdat Ella veel beter begon te spelen en telkens weer Daniella de diepte instuurde. Dit leidde tot een enorm overwicht waar een doelpunt niet uit kon blijven, maar ja wie van deze dames (deze elf speelsters waren op dat moment goed voor welgeteld negen doelpunten) zou dat doelpunt moeten gaan maken?

Toch stond er nog een topscoorder op het veld en dat is de tegenstander. Dit klinkt cryptisch maar met het absurde aantal van vijf eigen doelpunten in het voordeel van RKHBS staat de tegenstander op nummer drie van de topscorerlijst.

Zo ook na een minuut of 15 toen een voorzet geheel verkeerd werd verwerkt werd en via het hoofd van een verdedigerster achter de grabbelende keepster verdween; eigen doelpunt nummer zes op een totaal van 37. Zoals ik al zei; het seizoen van dames 2 bestaat uit extreem veel bizarre gebeurtenissen.

Nu was de druk eraf en kon RKHBS eindelijk gaan voetballen; de keepster werd van alle kanten bestookt maar hield met kunst en vliegwerk het doel schoon maar was volstrekt kansloos na 65 minuten.

Uschi is sinds enkele weken de spits van dienst en heeft wellicht de finesses van een topspits nog niet onder de knie maar heeft een arbeidsethos van hier tot Zuid-Zimbabwe en loopt door op elke bal. Zo ook na een afgeslagen voorzet van Danielle; Uschi stortte zich met ware leeuwenmoed op de bal die via een kluts met de keepster nu voor haar voeten lag; geheel onbaatzuchtig ging ze niet voor eigen succes maar zag ze Deniece achter haar vrij staan en legde de bal panklaar waarna laatstgenoemde met een prachtige boogbal de bal tegen de touwen knalde.

Een prachtige goal, niet alleen door de afronding maar ook aan het harde werk wat er aan vooraf ging.

Nu was VV Keer gebroken en begonnen er meer foutjes in te sluipen. Zo ook in de 72e minuut toen – ja het is echt waar – Suus in de goal een terugspeelbal van Sarah moest verwerken waarmee zij haar eerste en ook enige balcontact van de wedstrijd mocht beleven. Uiteraard was haar uittrap weer van grote klasse en hiermee zette ze de aanval op die uiteindelijk na diverse schijven voor de voeten van Daniella belandde; de aanname met links was goed, de afronding met rechts nog beter; het resultaat best.

Haar eerste goal van het seizoen waarmee ook zei op de lijst van topscorers komt; een doelpunt dat haar toekwam na een uitstekende wedstrijd.

De tegenstander van Daniella was echter niet zo blij met haar want deze begon opeens heel wild om zich heen te schoppen wat leidde tot veel vrije trappen. Jolanda werd nog gewisseld voor Sharon waardoor Uschi voor het eerst sinds haar terugkeer opeens met de aanvoerdersband getooid op het veld mocht lopen en na 83 minuten was er dan de langverwachte publiekswissel van Anke. Onder een klaterend applaus mocht ze gaan rusten en gaan nagenieten van een fantastisch goede wedstrijd.

De linksback bleef helaas alleen maar om zich heen schoppen waar met name Ella en Daniella de dupe van werden, maar hun zelfbeheersing was zeer te prijzen. De scheids nam hierop het besluit om de wedstrijd na een minuut of 85 al af fluiten, jammer van een verder zeer sportief duel.

Zo behaalde RKHBS een zwaarbevochten maar ook volstrekt verdiende zege en werd hiermee de kaap van 30 competitiepunten geslecht.

Een absoluut record voor dit team en met nog twee duels voor de boeg zal het team 5e of 6e worden en daarmee is de doelstelling vooraf het seizoen gemaakt; al ruimschoots bereikt.

Nog twee keer knallen en dan kan 2016/2017 als een enorm succesvol seizoen in de boeken verdwijnen.

Foto’s Gabriella Loo