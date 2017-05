Callie Steijaert |

Dag zonder Drempels: nieuw en belangrijk initiatief in Heerlerheide Organisatie door vriendennetwerk “Friends 4 kids” in De Varenbeuk

In het burgerpanel van de gemeente Heerlen komen regelmatig signalen binnen dat gezinnen, ouders met kinderen, onvoldoende op de hoogte zijn en gebruik maken van instanties, voorzieningen en regelingen die ondersteuning kunnen bieden op financieel gebied, hulpverlening, zorg en opvoeding. Uit de signalen blijkt ook dat verschillende ouders een drempel ervaren om naar die instanties toe te gaan.

Naar aanleiding van deze signalen is het idee ontstaan om een evenement te organiseren voor gezinnen, ouders met kinderen in de leeftijd van 4 tot 17 uit Heerlen Noord (Heerlerheide en Hoensbroek). Dit evenement wordt georganiseerd door een vriendennetwerk genaamd “Friends 4 kids” waarvan de initiatiefnemers in Heerlerheide en omstreken wonen. I.v.m. de voorbereidingen om het evenement te doen slagen vraagt de organisatie nu al aandacht hiervoor.

Het evenement vindt overigens plaats op zondag 25 juni van 10.00 uur tot 17.00 uur. Het evenement wordt gehouden in De Varenbeuk ter hoogte van de Hei Carisborgweg. Deze weg zal op 25 juni afgezet worden voor de veiligheid van de kinderen en gezinnen die deze dag komen bezoeken. Ook zal de parkeerplaats worden afgezet voor de stalling van motoren en auto’s. De Hei Carisborgweg zal tevens gebruikt worden om met kinderen een rondje te rijden met trikes, custom cars en motoren. Dit traject zal beveiligd en begeleid worden door verkeersregelaars en blockers. .

De dag zonder drempels is een evenement waar het om het hele gezin draait. Door dit evenement willen zij de drempel verlagen en een brug slaan tussen deze gezinnen en instanties. Zij willen dit bereiken door in juni een evenement te organiseren. In Heerlerheide, waarin het accent ligt op plezier en vermaak, zodat zoveel mogelijk buurtbewoners uit de doelgroep worden bereikt.

Op dit evenement zijn ook diverse instanties aanwezig die op een actieve wijze contact leggen met de doelgroep en hun informeren over de belangrijkste voorzieningen & regelingen en het hulp- en dienstverleningsaanbod. Bovendien komt er ook een vrijwillige DONATIE pot te staan voor een goed doel. De organisatie streeft ernaar om dit geld ten goede te laten komen aan de gezinnen die zij met dit evenement op het oog hebben. De ingezamelde gelden worden tezijnertijd door vertegenwoordigers van dit evenement en Heerlens wethouder Peter van Zutphen ter hand gesteld.

Om dit evenement tot een succes te maken is het belangrijk om zoveel mogelijk gezinnen te bereiken uit Heerlen Noord (Heerlerheide en Hoensbroek) . Daarvoor streeft de organisatie naar een gevarieerd en aantrekkelijk programma met een hoog entertainment gehalte. De kosten voor deelnemers worden zo laag mogelijk gehouden. De organisatie streeft er ook naar dat de belangrijkste instanties op dit evenement aanwezig zijn. Deelnemende organisaties krijgen van hen een marktkraam met de bedoeling dat zij zich kunnen presenteren en waarin informatie neergelegd kan worden. Friends 4 Kids verwacht echter ook een actieve rol van deze instanties in het contact leggen met ouders en gezinnen. Dat zal op een laagdrempelige manier moeten gebeuren. Friends 4 Kids wil dit ondersteunen door overleg en advisering aan instanties tijdens de inmiddels begonnen voorbereiding van dit nieuwe aansprekende evenement.