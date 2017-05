Norma Joan Unplugged CD presentatie concert

Kom en geniet voor nop!!!

Met Norma Joan Unplugged CD presentatie

Datum: zondag 28 mei

Aanvang: 14.30 uur

Entree: Gratis

Norma Joan Unplugged is een akoestische allround ensemble bestaande uit 5 ervaren muzikanten, Dennis/ Bas, Ray/Gitaar, Baldu/Gitaar en Danny/Cajon, zang en Norma / Leadvocal. Norma Joan Unplugged spelen herkenbare, moderne en nostalgische muziek in een akoestisch eigen jasje. Een kleine greep uit het repertoire Norah Jones, Sade, The Eagles, Bruno Mars, Justin Timberlake, Justin Bieber, Ed Sheeran e.v.a. Een mooi balans in muziek keuze, stijl en geluid. Het is (h)eerlijke, gevarieerd muziek. Ze maken graag samen muziek en dat voel je.

Cultuurhuis Heerlen

Sittarderweg 145

6412 CD Heerlen

info@cultuurhuisheerlen.nl

Reserveren: http://www.cultuurhuisheerlen.nl/reserveren.html