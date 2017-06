Jong en Duurzaam Landgraaf in het Continium

Om die bewustwording onder de jeugd ‘aan te jagen’ heeft de gemeente alle groepen 7 en 8 van de basisscholen in Landgraaf onlangs uitgenodigd voor een bezoek aan het Continium in Kerkrade. Het Continium is een unieke informele leeromgeving met vele educatieve mogelijkheden op het gebied van wetenschap en techniek, duurzaamheid, erfgoed, innovatie en creativiteit. Tijdens dit bezoek werd onderzocht wat duurzaamheid nu eigenlijk betekent? Door verschillende experimenten, workshops en spellen ontdekten de leerlingen hoe breed duurzaamheid eigenlijk is. Het is niet alleen zuinig zijn op ons milieu of zuinig omgaan met energie, maar ook samenwerken en voor elkaar zorgen. Een leerzame dag waarbij wethouder Freed Janssen getuige was van een enthousiaste groep jonge inwoners van Landgraaf met een duurzaam hart.

Foto afdeling communicatie Landgraaf