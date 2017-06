Super geslaagde 4e editie van de SamenLoop voor Hoop Landgraaf!!!

Gisteren en zaterdag was het een drukte van jewelste in Landgraaf. Op het schitterende Park ter Waerden werd de 4e editie van de SamenLoop voor Hoop Landgraaf gehouden. SamenLoop voor Hoop is een evenement voor iedereen, die iets tegen kanker wil doen. Gedurende een 24-uurs estafette staan we samen met lotgenoten stil bij kanker en vieren we het leven.

Onder zeer goede weersomstandigheden heeft de organisatie weer een schitterende programma laten zien. Dik 100 survivors, 1545 deelnemers, verdeelt over ruim 90 teams, 107 kids, vrijwilligers, artiesten en veel mensen, die gewoon een kijkje kwamen nemen, hebben aan deze SamenLoop voor Hoop deelgenomen. Alle acties, van de organisatoren en de deelnemende teams hebben ervoor gezorgd , dat de organisatie aan het eind van de estafette het schitterende, voorlopige eindbedrag van € 86.448,00 voor het goede doel aan Burgemeester Flecken van Landgraaf mocht overhandigen. Een bedrag dat wordt besteed aan een onderzoek tegen kanker in Maastricht. Samen komen we steeds korter bij om deze vreselijke ziekte te verslaan.

Organisatie en deelnemers: Chapeau!!!!!

Foto’s met dank aan Dur Wandelkloep