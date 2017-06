NINE BELOW ZERO MAAKT PROGRAMMA 34e EDITIE BLUESROCK FESTIVAL COMPLEET

ZATERDAG 2 SEPTEMBER 2017

OPENLUCHTTHEATER DE DOOLHOF TEGELEN

Met Nine Below Zero is het programma van de 34e editie van het jaarlijkse Bluesrock Festival van Tegelen compleet. Eerder werden al The Yardbirds, Jan Akkerman 70 + special guests, Danny Vera, Michelle David & The Gospel Sessions, The Liberators en The Dynamics bekend gemaakt. Kaartverkoop voor het festival is reeds gestart via www.ticketmaster.nl.

Met de bevestiging is het programma van Bluesrock Festival 2017 compleet en krijgt het publiek op zaterdag 2 september in het openluchttheater De Doolhof wederom een goed gevulde dag met blues, roots, rock & roll, country, soul, gospel en rock voorgeschoteld. Voor ieder wat wils!

Wat door Dennis Greaves en Mark Feltham in 1977 werd opgericht als de ‘Stan’s Blues Band’, groeide al snel uit tot een band met een hoogstaande live reputatie. Iets dat uiteraard niet onopgemerkt kon blijven, maar wel gepaard moest gaan met een nodige naamswijziging om het grote publiek te kunnen bereiken. Vervolgens wisten ze het podium te delen met artiesten als Eric Clapton, Ray Davies, Brian May en vele anderen! Inmiddels zijn ze 40 jaar en ontelbare concerten en tours verder, verwacht de typerende energieke/opzwepende blues van de bijna originele bezetting uit de succesjaren van Nine Below Zero.

34e editie Bluesrock Festival, zaterdag 2 september 2017, Openluchttheater De Doolhof, Tegelen met:

The Yardbirds

Nine Below Zero

Jan Akkerman 70 + special guests

Danny Vera

Michelle David & The Gospel Sessions

The Liberators

The Dynamics

De organisatie is een samenwerking tussen Buro Pinkpop en Mojo Concerts. Kaarten kosten in de voorverkoop € 39,00 (excl. € 3,00 servicekosten) en indien voorradig aan de dagkassa € 45,00. De voorverkoop start zaterdag 13 mei via www.ticketmaster.nl, 0900-3001250 (0,60 cpm) en alle Primera winkels. Ook voorverkoop in Venlo: Sounds, Sittard: Music Machine, Tegelen: Café de Witte en The Read Shop, Geleen: Buro Pinkpop, Heerlen: Satisfaction en in Oost Souburg: Pedaal Produkties.

De eerste editie van het festival in 1984 werd opgedragen aan de in dat jaar overleden Bluespionier Alexis Korner. In de drieendertig edities die volgden passeerden meer dan 70.000 bezoekers de kassa’s van de unieke locatie, vonden er 242 optredens plaats waaronder zesmaal Guy Forsyth en driemaal Rory Gallagher, Walter Trout, Barrelhouse, The Hoax, Ten Years After en Julian Sas. In de afgelopen jaren is het festival één van de langst lopende en bekendste Bluesfestivals van Nederland geworden. Het festival wordt al sinds de eerste editie ieder jaar georganiseerd in openluchttheater “De Doolhof” waar regen absoluut geen spelbreker is want het gigantische dak van het theater dient als een paraplu boven de bezoekers. Dit dak en het decor van de Passiespelen maken deze locatie dan ook zo uniek. Kijk voor meer informatie over het festival op www.bluesrockfestival.nl.