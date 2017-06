Home- Fien Troch ”Uitermate sterk. Fien Troch werkt gestaag aan een prachtig, solide oeuvre.”

België, 2017 / 103 minuten

Regie: Fien Troch

Met: Karlijn Sileghem, Sebastian van Dun, Loïc Batog e.a.

★★★★ – De Morgen – ”Hoe goed is Fien Trochs ‘Home’? Ze overtreft zichzelf.”

★★★★ – VPRO Cinema – “Vlijmscherp en allesbehalve sentimenteel drama over de hedendaagse jeugd volgt viertal pubers en de verschillende problemen waar ze mee te maken krijgen.”

Donderdag 29 juni / 20.00 uur TICKETS

Vrijdag 30 juni / 20.00 uur TICKETS

Vrijdag 30 juni / 20.00 uur TICKETS

Na terugkeer uit de jeugdgevangenis wordt de zeventienjarige Kevin opgenomen in het stabiele gezin van zijn neef Sammie. We krijgen weinig informatie over het verleden van Kevin: er is een gewelddadig filmpje op zijn telefoon, maar Kevin doet er het zwijgen toe. Is hij gevoelig of een psychopaat? Zijn tante twijfelt erover.

Er gebeurt veel in het Vlaamse Home en toch zie je daarvan veel niet. In Home zie je tieners zoals de onze, ouders en leraren zoals de onze, maar dan van de buitenkant. Er is een diep gevoel van onoverbrugbaarheid, en achter elke voordeur huist een onbesproken probleem.

Het leven van de tieners en de dynamiek van hun problemen wordt door Troch goed weergegeven. Zij laat de tieners situationeel ageren. Geweld, verraad en bedrog zijn geen handelingen die uit slechtheid voortkomen maar uit de dynamiek van de situaties. Ze gebeuren naar het schijnt, gewoon. En Troch laat dat zien.

https://youtu.be/L-7HnyvAu-4?t=5

Filmhuis De Spiegel

Schunck 5.0 Bongerd 18

045 577 22 79

reserveringen

info@filmhuisdespiegel.nl

www.filmhuisdespiegel.nl