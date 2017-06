YouTube-hit Lucky Chops komt naar Kerkrade! De piepjonge brassband uit de VS werd per toeval ontdekt toen ze stonden te swingen in een New Yorks metrostation. Een voorbijganger filmde de mannen en binnen no time hadden ze miljoenen views op YouTube. Op 1 juli staan ze in het Music Dome in Kerkrade (bij het stadion) en spelen ze hun inmiddels welbekende mix van funk, jazz soul en klassiek. Mis het niet!

Fresku & MocroManiac (support act)

De rappers bestormden dit jaar de hitlijsten met hun gezamenlijke album Juice. Een plaat vol vlotte rijm en een hoop humor. Maar de heren schuwen de serieuze onderwerpen ook niet. De dood, liefde, de bankencrisis; ze komen allemaal voorbij. Het klassieke Amerikaanse West Coast-geluid gemixt met aanstekelijke pop en funk, dat zijn Fresku en MocroManiac.

‘Fresku en Mocromaniac laten je lachen en springen,’ zei de Volkskrant over hun recente concert in Tilburg. Tijdens het WMC Youth Event staan zij op het podium van Music Dome Kerkrade met een knallende show.

Lady Bee (support act)

Lady Bee maakt een energieke mix van Hip-Hop, Trap, Bass and Moombah. Ze stond eerder met een spectaculaire show op internationale festivals als MysteryLand, Parookaville en I Love Music Festival Tenerife.

Toegang vanaf 14 jaar (ID verplicht)