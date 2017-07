KOM OP ZONDAG 2 JULI NAAR DE OPEN DAG!

De traditionele Roda JC Kerkrade Open Dag vindt dit jaar plaats op zondag 2 juli en wordt gelijktijdig georganiseerd met de eerste openbare training van het seizoen 2017-2018.

Tijdens deze Open Dag heeft Roda JC besloten om letterlijk haar poorten open te gooien. Alle activiteiten voor jong en oud vinden namelijk plaats in het hoofdgebouw. Zowel de eerste, tweede, derde etage en de hoofdtribune zijn toegankelijk voor het publiek en op iedere etage en ruimte is er een verschillend en uitgebreid aanbod van vertier.

Natuurlijk is er ook weer een muzikaal programma en zendt RTV Parkstad via een mobiele studio de Open Dag live uit op de radio.

Om 12.00 uur is het stadion geopend en de spelerspresentatie op het veld begint om 13.00 uur. Aansluitend werkt de selectie haar eerste training af. Na afloop hiervan mengen zij zich in het hoofdgebouw voor een uitgebreide meet and greet. Je hebt dan ook de mogelijkheid om de catacomben en de perskamer van het Parkstad Limburg Stadion te zien. Een leuke tip voor de kleinste fans? Op het veld kunnen zij bij het logo een foto maken met mascotte Koempeltje!

Hoe dan ook wordt dit een dag waar je als Roda JC- supporter graag bij wil zijn. Noteer hem dus in je agenda en hopelijk tot zondag 2 juli in het Parkstad Limburg Stadion!

Een beknopt schematisch overzicht van het programma:

12.00 Stadion Open

13.00 Presentatie selectie Roda JC Kerkrade

13.30 Eerste training selectie

14.45 Meet and greet met selectie in het hoofdgebouw

17.00 Einde programma