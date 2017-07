Morgen 2 juli a.s. zijn we geopend!

In de zomer is de sterrenwacht ook op zondag regelmatig geopend. Zo ook op zondag 2 juli a.s.: Er zijn dan geen sterren zichtbaar……alhoewel.? Één ster is wel zichtbaar; Namelijk onze Zon. En juist daar draait het (o.a.) tijdens de zondagsopenstellingen om. Kom naar de sterrenwacht om middels interactieve presentaties een reisje langs onze Zon en andere sterren te maken. Bij helder weer gaan we met een speciale zonnetelescoop onze zon waarnemen: Ontdek zelf het altijd dynamische zonneoppervlak met haar zonnevlammen, fakkelvelden en plasmastromen.

Kom dus Zondag a.s. bij ons de Zon ontdekken; Overigens mag je met hetzelfde kaartje nog eens op een vrijdagavond terugkomen om de (rest van de) sterrenhemel ook te komen ontdekken. Wij zijn geopend van 13:00u tot 17:00u – laatste rondleiding: 16:00u. Entree €3,50 p.p., kinderen jonger dan 6 jaar: gratis. Geschikt voor iedereen vanaf 6 jaar.

ps: De foto hierboven werd gemaakt door vrijwilliger Norbert Schmidt tijdens de Mercuriusovergang; Door het gebruik van speciale telescopen wordt het dynamische zonneoppervlak goed zichtbaar.

www.sterrenwacht.nl

Bron Sterrenwacht