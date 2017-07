Openbaar Vervoer Voordelig met het OV naar WMC 2017

Tijdens het Wereld Muziek Concours biedt Arriva in samenwerking met de organisatie van het WMC speciale E-tickets aan. Bezoekers van het evenement kunnen hiermee in de weekenden in juli voordelig naar het WMC in Kerkrade reizen met bus en trein van Arriva.

De WMC E-tickets zijn geldig in de vier WMC weekenden in juli, van vrijdagavond tot en met zondag. Het gaat om Dal-dagkaartjes en ze zijn online te koop. U ontvangt ruim 25% korting ten opzichte van het reguliere tarief. Let op: de WMC E-tickets zijn alleen verkrijgbaar in de Arriva webshop.

WMC E-ticket* Prijs Trein € 9,50 Bus € 4,80

Geldigheid

Het WMC E-ticket voor de bus is geldig in de alle bussen in Limburg (uitgezonderd OV-shuttle, Nachtlijnen en lijn 44 Heerlen – Aachen). Het WMC E-ticket voor bus en trein is daarnaast ook geldig in de Arriva trein (2e klas) op de trajecten Roermond – Maastricht Randwyck, Sittard – Kerkrade centrum en Maastricht Randwyck – Heerlen.

Foto Arriva/WMC