Gezellige Picknick  voor jong en oud en leuke beweeg workshops Activiteit voor alle inwoners van Heerlerheide

redactie van Parkstadactueel/ Callie Steijaert |

Op zondag 23 juli van 11.00-16.00 uur wordt op het Droom- en Doeplein bij de Abel Tasmanstraat/Livingstonestraat een picknick met beweeg workshops georganiseerd. De picknick wordt verzorgd door Leeman Bio winkel. Die wordt samen met de deelnemers klaargemaakt. Hilde Leeman vertelt hoe je een smakelijke en gezonde picknick kan maken. Er worden ook enkele leuke beweeg workshops georganiseerd voor jong en oud en……. je kan er jeu de boule spelen. De picknick wordt muzikaal afgesloten met een optreden van de Radarband.

Het Programma ziet als volgt uit

11.00 – 12.00 uur : Workshop Tai Chi

12.00 -14.00 uur: Picknick klaar maken en lekker smullen…!

14.00 – 15.00 uur: workshop Zumba & bewegen voor jong en oud

15.00 – 16.00 uur: Muzikale afsluiting door de “Radarband”

Deze activiteit staat open voor alle inwoners van Heerlerheide. Deelname is gratis maar we willen wel graag vooraf weten hoeveel mensen komen. Wilt u meedoen? Meldt u voor 19 juli per e-mail aan bij: stichtingdroomplein@gmail.com Laat dan ook even weten of u allergisch bent voor bepaalde voedingswaren. Neem een dekentje mee, dan kan lekker op het gras gezeten worden.

Deze activiteit wordt georganiseerd door stichting Droom- en Doeplein de Wieër https://www.facebook.com/droompleindewieer . Zijn er vragen? neem contact op met Martin van der Heyden: tel. 0620494666

Foto Callie Steijaert