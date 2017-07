Slow life Alles in vakantiehoeve Gillishof ademt historie.

Alles in vakantiehoeve Gillishof ademt historie. De plek zelf werd 2000 jaar geleden al bewoond door de Romeinen. In 1321 werd de boerenhoeve gebouwd die inmiddels al 400 jaar door de familie van Jacqueline Senden wordt bewoond. Vanmiddag gaf ze het college van burgemeester en wethouders een rondleiding over het ‘erf’.

“400 jaar familiegeschiedenis, dat legt best een druk op je schouders”; aldus Jacqueline, die zichzelf eerder als sleutelbewaarder dan als eigenaar van het monumentale pand ziet. Ze doet er dan ook alles aan, samen met haar partner Bertus Brinkman, om deze prachtige plek met zorg en aandacht te onderhouden. De vakantiehoeve telt 12 appartementen die elk onderdak bieden aan vier tot twaalf gasten. Waar je ook uit het raam kijkt, overal is het uitzicht adembenemend: de landelijke, groene heuvels, de velden met hoogstamfruit of de knusse binnenplaats. Gillishof is de ideale plek om helemaal tot rust te komen. Niet voor niets noemen Jacqueline en Bertus het ‘slow life holiday’. Hier hoef je als gast effe helemaal niets!