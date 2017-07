Face-lift voor een van de machtigste stadspoorten van West-Europa  

redactie van Parkstadactueel/ Ton Reijnaerts |

In Aken wordt momenteel het historische Marchiertor gerenoveerd. De kosten voor de opknapbeurt zijn begroot op 860.000 euro. De toren behoort tot een der machtigste stadspoorten van West-Europa. Het Marschiertor is via de Pontstraße rechtstreeks verbonden met het in de Parkstad veel bekendere tegenhanger Pontor. Het 700 jaar oude Marschiertor behoorde tot de vier belangrijkste poorten (Ponttor, Kölntor, Marschiertor en Jakobstor) van de in de veertiende en vijftiende eeuw gebouwde Gotische Mauer, vestingwerken als onderdeel van de buitenste stadsmuren rondom Aken.

De Marschiertor is een ‘dubbel-torige’ stadspoort. De torens hebben elk vier verdiepingen en het middendeel vijf verdiepingen. De torens vormen samen met het middendeel min of meer een eenheid onder een gemeenschappelijke spits schilddak. De toren is in totaal 23,8 meter breed en heeft een doorrijbreedte van 4,8 meter. De buitenzijde van de stadspoort heeft drie versprongen portaalbogen. De buitenste boog strekt zich uit tot een hoogte van ongeveer 13 meter in de tweede verdieping. De tweede boog met weerplatform met een hoogte van ongeveer 8,5 meter in de eerste verdieping. De derde spitsboog en de eigenlijke portaalhoogte bedraagt vijf meter.

Door de beide torens die de middenbouw flankeren voeren aan de stadszijde wenteltrappen naar de wapenkamer. De wachtkamers waren op de begane grond in de torens, met inbegrip van de kerkers. Op de oosttoren bevindt zich een uitstekende toilet-erker. De Marschiertor had oorspronkelijk net zoals alle Akense stadspoorten met uitzondering van de Junkerstor (Vaalser Tor) in het zuidwesten een voorpoort, die tegenwoordig enkel nog te zien is bij de Ponttor. Deze werd (waarschijnlijk kort na de stadsbrand) in de 17e eeuw afgebroken om voor meer modernere schanswerken plaats te maken

De Marschiertor was de belangrijkste paradeplaats van de elf stadspoorten van de vrije rijksstad Aken werden door de vrije rijksstadse stadssoldaten en stadsmilities bewaakt. Door de eeuwen heen bood de stadspoort niet alleen weerstand tegen bezettingen en belegeringen van verschillende soldatengroepen, maar is ze ook in gebruik geweest als rommelkamer, daklozenopvang en jeugdherberg. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd de Marschiertor in 1943 door brandbommen zwaar beschadigd en in eerste instantie alleen voorlopig hersteld. In 1964 liet de stad Aken het gebouw opnieuw herstellen met werkuren en donaties. In het gebouw biedt tegenwoordig de grote wapenzaal ruimte aan 200 gasten. Daarnaast bevinden zich in de poort o.a. archiefruimtes en de voormalige commandantenkamer.

Foto-onderschrift: Marschiertor wordt voor 860.000 euro gerenoveerd. De 50 meter hoge toren krijgt o.a. een nieuw dak.

Foto: © Stadt Aachen / Stefan Herrmann