Delen Buitenring dit jaar al in gebruik

De aanleg van de Buitenring vordert goed. Een aantal wegdelen van de Buitenring wordt dit jaar al in gebruik genomen. Het gaat om de Dentgenbachweg in Kerkrade (sinds 2 juni in gebruik), het deel tussen de Rimburgerweg in Brunssum en de Gravenweg in Landgraaf (vanaf 28 juli), het deel tussen de N274 en de N276 in Brunssum (begin november) en de Hamstraat in Kerkrade (medio november).

N299 omgebouwd volgens planning

Op 28 juli kan het verkeer weer gebruik maken van de N299 tussen de Rimburgerweg en de Gravenweg. Gedeputeerde Geurts is blij dat in de komende tijd verschillende wegdelen weer beschikbaar zullen zijn voor het verkeer: “De N299 is een mooi voorbeeld. Zoals gepland, werd in anderhalf jaar tijd dit deel van het Buitenringtracé geschikt gemaakt voor de nieuwe functie van de weg. De weg is verbreed tot twee rijbanen met ieder twee rijstroken. Hiertussen is een middengeleider geplaatst, wat de weg aanzienlijk veiliger maakt ten opzichte van de oude situatie. En aan weerszijden van de weg hebben we, in overleg met Natuurmonumenten, ruimte gecreëerd om een heidelandschap te laten ontstaan. Omdat het hier om een Natura 2000 gebied gaat is de weg zo smal mogelijk gehouden.”

Wanneer de Buitenring volledig klaar is, zal ter hoogte van de Brunssummerheide een maximale snelheid gelden van 80 km per uur. Tot die tijd zal –om knelpunten op aansluitende wegen te voorkomen- een aantal verkeersmaatregelen gelden. Zo geldt een aangepaste snelheid en wordt in beide richtingen slechts één rijstrook in gebruik genomen.

Aansluiting Hoogstraat, Landgraaf

Net als voor de ombouw van de N299 kan het verkeer vanaf de Hoogstraat de weg op in de richting van Kerkrade en komende vanaf Kerkrade via de Hoogstraat er vanaf. Aan de andere zijde zijn ook een toe- en afrit voorbereid. Deze gaan op verzoek van de gemeente Landgraaf echter op een later moment open. Door deze toe- en afrit voorlopig nog dicht te laten, wordt voorkomen dat de Hoogstraat te druk wordt.

Aansluitende lokale wegen

Om goed aan te sluiten op de Buitenring, worden sommige lokale wegen aangepast. In de komende tijd worden enkele van deze aansluitende lokale wegen weer in gebruik genomen. In Nuth, zijn op 23 juli twee nieuwe rotondes voor het verkeer beschikbaar gekomen ter hoogte van de Naanhof. Vanaf 28 juli zijn de Kerkradersteenweg en de Kaalheidersteenweg in Kerkrade weer met elkaar verbonden. en begin augustus is de Kranenpool in Brunssum via twee rotondes weer aangesloten op de Ganzenpool.

Vooruitlopend op gesloten “ring”

De Buitenring is niet voor niks een “ring”. Zodra de weg volledig gereed is functioneert de Buitenring optimaal. Tot het zover is, worden sommige wegdelen (deels) in gebruik genomen om het verkeer uit de woonwijken te halen of bedrijventerreinen en toeristische attracties beter bereikbaar te maken. Totdat de Buitenring als gesloten “ring” kan functioneren, zorgen verschillende verkeersmaatregelen er voor dat er geen knelpunten ontstaan op de aansluitende lokale wegen. Deze maatregelen kunnen tussentijds worden aangepast als het werk in aansluitende wegdelen vordert of de omstandigheden wijzigen. Weggebruikers wordt daarom geadviseerd goed op de verkeers- en mededelingenborden te letten.