Filmhuis de Spiegel -“De film Kedi bevat fantastische beelden van Istanboel vanuit kattenperspectief”

Turkije, Verenigde Staten, 2016 / 79 minuten

Regie: Ceyda Torun

Met: Bülent Üstün, de katten Sari, Bengü, Aslan Parçasi, Psikopat, Deniz, Gamsiz en Duman , e.a.

Zonder pauze

Zaterdag 7 oktober / 20.00 uur TICKETS

Maandag 9 oktober / 20.00 uur TICKETS

★★★★★ NRC – “Kedi maakt zelfs van hondenmensen kattenfans”

★★★★ Trouw – “‘Hartveroverende en vaak ook humoristische verhalen over karaktervolle katten en mensen die ze met een glimlach gadeslaan.”

Documentaire waarin de levens van zeven van de honderdduizenden straatkatten in Istanbul in beeld worden gebracht. Kedi (Turks voor kat) laat zien hoe belangrijk deze katten voor vele inwoners van deze bruisende metropool zijn. Kedi is bijna een sprookje voor kattenliefhebbers. We zien mensen die de deur voor ze openzetten in de hoop de katten dagelijks terug te zien. Sommige restauranthouders voeren ze, weer anderen nemen de zorg van een nestje kittens op zich, terwijl moeder poes de stad afstruint op zoek naar eten.

Kedi is vooral een lieve film; zelfs de subtiele verwijzing naar Erdogan (die niet bepaald geliefd is in delen van Istanbul) middels het in beeld brengen van de graffitileus “Erdo-Gone”, voegt geen grimmig randje toe aan deze film.

Regisseuse Torun woonde tot haar zevende in Istanbul, waar ze veel tijd doorbracht met en tussen de straatkatten. Daarna verhuisden haar ouders naar elders, maar Torun keerde regelmatig terug naar haar geboortestad en ‘haar’ katten. De straatkatten van Istanbul zijn wild noch tam. Ze zijn van niemand en daardoor eigenlijk een beetje van iedereen.

