GROENE STER IN MALDEN OP BEZOEK BIJ JULIANA’31

Komende zondag maakt Groene Ster wederom de trip naar de provincie Gelderland als in Malden het plaatselijke Juliana’31 gastheer is (aanvang: 14.00 uur). Juliana’31 wist zich vorig seizoen niet te handhaven in de derde divisie. Na een 15e plek in de eindrangschikking ging de Maldense ploeg in de nacompetitie tegen hoofdklasser De Meern onderuit. De rood-gelen kenden in seizoen 2013-2014 ook een eenjarig uitstapje naar de derde divisie (topklasse) en komen in het nieuwe seizoen voor het zevende jaar in de hoofdklasse uit.

Juliana’31 begon de competitie met een uitzege (2-3) in de streekderby tegen BVC’12, maar daarna werd er vier keer op rij verloren. De ploeg staat onder leiding van de nieuwe hoofdtrainer Remko Bicentini, die tevens coach is van de nationale ploeg van Curaçao en daarmee in deze interlandweek een oefenduel tegen Qatar afwerkt. Juliana’31 snakt naar punten en zal zondag een goed resultaat tegen Groene Ster willen bewerkstelligen.

Voor Groene Ster kan de koek niet op. Koploper van de hoofdklasse B maak je niet elke dag mee, maar het is duidelijk dat op de tot nu toe behaalde punten weinig valt af te dingen. Zondagmiddag zullen de groen-witten zich in Malden moeten wapenen om de ingeslagen weg een vervolg te geven. Ondanks een aantal blessures toonde de 2-1 thuiszege op BVC’12 aan dat de selectie breder is geworden en er een goede wilskracht in de groep zit. Aan de equipe van Maurice Verbunt/Remo Gielkens/Diego Jongen de uitdagende taak om ook tegen de grote onbekende Juliana’31, de zesde nieuwe tegenstander van dit seizoen, de ongeslagen status in uitduels te continueren en de koppositie in de hoofdklasse B waar te maken.

Geef u op voor de busreis naar Malden!

Aanstaande zondag vertrekt de supportersbus om 10.30 uur vanaf sportpark Pronsebroek naar Malden. Supporters die ons team willen aanmoedigen en willen meereizen kunnen zich tot en met zaterdag opgeven bij elftalleider Wim Beckers via 06-13203066 (sms of app). De terugreis richting Heerlerheide is om 17.00 uur gepland.

Groene Ster supporters die met eigen vervoer de reis naar Malden maken, worden erop gewezen om bijtijds te vertrekken in verband met wegwerkzaamheden op de A73. De aftrap in Malden is om 14.00 uur! Lees ook: De Gelderlander: A73 richting Nijmegen dit weekend weer op slot, files verwacht