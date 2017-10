De Leeuw in doelpuntenfestijn opnieuw onderuit

Zico Bock/De Leeuw |

Na de nederlaag van vorige week tegen MMC Weert diende De Leeuw haar rug te rechten en revanche te nemen op RKVB, dat in de ogen van de geschorste trainer Rob Pierik niet tot één van de hoogvliegers zou horen. Terwijl assistent-trainer Dennis Janssen en de geblesseerde Jeffrey Geurts de honneurs waarnamen, ging de rood-witte equipe opnieuw onderuit en gebeurde dat opnieuw in de eindfase van de wedstrijd.

Na een zinderende openingsfase van de thuisploeg mocht De Leeuw haar doelman Nick Frolichs bedanken dat de score slechts 1-0 was voor RKVB. Zo kreeg RKVB in een tijdsbestek van tien minuten maar liefst vier tot vijf opgelegde mogelijkheden. Van al die kansen ging er slechts één in: Joost Hendriks gleed de bal bij de eerste paal binnen na een strakke voorzet vanaf rechts. Na dit doelpunt leken de gasten uit Brunssum wakker geschud. Tom van Vugt was met een afstandsschot dichtbij de gelijkmaker, maar zijn inzet belandde op de paal. Even later was de linkspoot verantwoordelijk voor het voorbereidende werk. Een indraaiende vrije trap werd door Zico Bock binnen gekopt, die daarmee de score gelijk trok. Toen Van Vugt bij zijn tweede poging van afstand de bal snoeihard in de winkelhaak schoot, kwam zijn ploeg op een 1-2 voorsprong. Op slag van rust leek De Leeuw die score uit te breiden, maar op aangeven van collega-spits Mathijs Peters schoot Zico Bock de bal op de lat.

Net als in de eerste helft kwam ook na rust RKVB goed uit de kleedkamer, want al snel wist Leon Milzcarek de gelijkmaker te verzorgen: 2-2. Toen kort daarna Thijs Wertel op fraaie wijze de bal achter doelman Nick Frolichs kopte en hiermee RKVB op voorsprong bracht, dienden de gasten alle zeilen bij te zetten. Dat lukte, want nog geen vijf minuten later was het Etienne Mees die vanuit de tweede lijn doelman Erik van Bilsen kansloos liet: 3-3. Zo leek het erop dat beide ploegen de punten zouden delen. Niets was minder waar. Door een arbitrale dwaling – een duidelijke inworp voor De Leeuw werd door de leiding anders beoordeeld – kon de thuisploeg ongehinderd richting het vijandelijke doel lopen en was het Joost Hendriks die het duel besliste: 4-3. Door deze tweede nederlaag op rij bivakkeert De Leeuw in de onderste regionen van de 3e Klasse B en zal het in de komende twee wedstrijden, die beide op eigen veld worden afgewerkt, de punten moeten pakken om weg te blijven bij die gevreesde degradatiestreep.

Foto De Leeuw