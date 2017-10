Wandel op zondag 15 oktober mee met de archeologisch wandeling over het plateau van Nieuwenhagen

In de oude kernen van de gemeente Landgraaf wandelen we door de verschillende periodes uit de geschiedenis. Tijdens de wandeling komen we niet alleen bijzondere artefacten tegen die zijn uitgestald zijn maar ontmoeten we ook de Romeinse officier landmeter LUCIUS KLAVIUS SIN die ter plekke laat zien hoe belangrijk precieze maatvoering is bij Romeinse bouwwerken.

Vanaf Wijkpunt ‘De Dormig’ vertrekken we om 11.30 uur onder begeleiding naar het Belvauer Plantsoen aan de Koelweg.

In de laatste helft van de vorige eeuw zijn er zowel op beroepsmatig als ook op amateuristisch niveau mensen bezig geweest om de waardevolle archeologische vondsten in deze gemeente te duiden, te bewaren en te koesteren voor de volgende generaties. En ook nu zijn er nog altijd mensen die zich met volle overgave, bezield en gepassioneerd inzetten voor het overbrengen van de geschiedenis van ons lokale erfgoed op de volgende generaties. In Landgraaf hebben sommigen mensen in huis zelfs een privé uitstalling van hun vondsten.

Bij terugkomst wacht een kop koffie of thee en kan men in wijkpunt ‘De Dormig’ de schilderijententoonstelling ‘Vice Versa’ bezoeken en het bijbehorende boek ‘Het amulet van de lichtberg’ inkijken.

OVERIGE INFORMATIE De wandeling is geschikt om met gewone schoenen te lopen. Deze locatie is voor iedereen vrij toegankelijk maar wordt wel aanbevolen om eventuele automobielen te parkeren op de daarvoor bestemde aanwezige parkeerplekken in de omgeving. Voor meer info zie onze agenda of kijk op: www.archeologiedagen.nl

Foto’s stichting Linea Recta